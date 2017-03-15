Вода в уфимских реках поднимется на восемь метров

В Нижегородке и Затоне вновь готовят спасательные жилеты и лодки. Уровень рек Белой и Уфимки превысит восемь метров. Катастрофы, конечно, ждать не стоит — в прошлом году вода поднималась и до 860 сантиметров. Тогда половодьем также затопило сразу несколько районов, но серьезных разрушений удалось избежать.

— Высота снега сейчас на 50% выше нормы, запасы воды превышают многолетние значения на 48%, — рассказал на оперативке в мэрии начальник Управления гражданской защиты Расим Абдуллин. — В этом случае на территории города в зоне подтопления могут оказаться почти тысяча жилых домов, в которых проживают 3 277 горожан.

В первую очередь, не повезет жителям Нижегородки и Затона. Паводок накроет 735 жилых домов, в которых проживают 2 500 человек. Большая вода затопит Кооперативную поляну и Третью пристань, а также Демское лесничество и улицу Новгородскую.