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16:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Вода в уфимских реках поднимется на восемь метров

Башкирская столица готовится к рекордному половодью.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородке и Затоне вновь готовят спасательные жилеты и лодки. Уровень рек Белой и Уфимки превысит восемь метров. Катастрофы, конечно, ждать не стоит — в прошлом году вода поднималась и до 860 сантиметров. Тогда половодьем также затопило сразу несколько районов, но серьезных разрушений удалось избежать.

— Высота снега сейчас на 50% выше нормы, запасы воды превышают многолетние значения на 48%, — рассказал на оперативке в мэрии начальник Управления гражданской защиты Расим Абдуллин. — В этом случае на территории города в зоне подтопления могут оказаться почти тысяча жилых домов, в которых проживают 3 277 горожан.

В первую очередь, не повезет жителям Нижегородки и Затона. Паводок накроет 735 жилых домов, в которых проживают 2 500 человек. Большая вода затопит Кооперативную поляну и Третью пристань, а также Демское лесничество и улицу Новгородскую.

По словам вице-мэра Уфы Салавата Хусаинова, город к паводку готов. В столице уже развернули 25 противопаводковых штабов и 11 пунктов наблюдения. Основная их задача — вовремя заметить и предупредить горожан о наступающем наводнении. Предупреждать народ и помогать с эвакуацией готовы 1800 человек, оставшихся в своих домах «упрямцев» будут спасать на 106 лодках.

Комментарии
1
Gi
Скорее всего если МЧС плохо сработает по паводку
будет +(9 -11) метров
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