В Twitter случайно отгадали название новой книги Джоан Роулинг

Твит Роулинг набрал почти тысячу репостов.
Подписчики предположили, что книга называется «Летальное чили» (Lethal Chili), «Могучий носорог» (Mighty Rhino), «Восемьдесят ботинок» (Eighty Shoes), «Пюре из чипсов» (Mashed Chips) и «Овца-беспредельщица» (Mayhem Sheep).
Спустя час после публикации твита Роулинг, один из подписчиков угадал, что очередной роман британской писательницы будет называться «Смертельный белый» (Lethal White).
Роулинг пообещала прислать ему экземпляр книги с автографом, как только она завершит новый роман. Она попросила победителя написать свой адрес.
Трилогия Роулинг о Корморане Страйке выходила с 2013 по 2015 год. Главный герой — военный в отставке, который работает частным детективом. После серии «Гарри Поттер» Роулинг публиковала книги для взрослых под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.