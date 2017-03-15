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10:27 (мск), источник: Lenta.Ru

В Twitter случайно отгадали название новой книги Джоан Роулинг

Британская писательница Джоан Роулинг, известная по серии книг о волшебнике Гарри Поттере, предложила своим подписчикам в Twitter угадать название своего нового произведения из цикла о детективе Страйке. В посте она указала количество букв и отметила, где в словах присутствуют две английские буквы h.

Источник: AP 2017

Твит Роулинг набрал почти тысячу репостов.

Подписчики предположили, что книга называется «Летальное чили» (Lethal Chili), «Могучий носорог» (Mighty Rhino), «Восемьдесят ботинок» (Eighty Shoes), «Пюре из чипсов» (Mashed Chips) и «Овца-беспредельщица» (Mayhem Sheep).

Спустя час после публикации твита Роулинг, один из подписчиков угадал, что очередной роман британской писательницы будет называться «Смертельный белый» (Lethal White).

Роулинг пообещала прислать ему экземпляр книги с автографом, как только она завершит новый роман. Она попросила победителя написать свой адрес.

Трилогия Роулинг о Корморане Страйке выходила с 2013 по 2015 год. Главный герой — военный в отставке, который работает частным детективом. После серии «Гарри Поттер» Роулинг публиковала книги для взрослых под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

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