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15:45 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

16 марта в ряде казанских домов не будет света

Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Московском, Приволжском и Советском районах.

(Город Казань KZN.RU, 15 марта). 16 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

С 9.00 до 13.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. 2-я Поперечно-Карагандинская, 1−13, 4−20; ул. Айдарова, 35−77; ул. Балтийская, 3, 4−10, 5, 7а, 11−27, 12−34; ул. Беломорская, 28−36, 38−56; ул. Донецкая, 2−16, 13−27, 22−24, 29−31; ул. Карагандинская, 20−32, 37−51; ул. Мариупольская, 1−13, 2−16; ул. Нурлатская, 3−11; пер. Нурлатский, 1−11, 2−14; ул. Поперечно-Беломорская, 4−16, 5−15; ул. Поперечно-Шатурская, 1−15, 2−14; ул. Центрально-Мариупольская, 28−40, 40−56; ул. Челюскина, 43−49; ул. Шатурская, 32−54, 83−109.

С 13.00 до 18.00 электричество отключат в Авиастроительном районе по адресам: ул. Айдарова, 2, 2а, 8б; ул. Лукина, 48, 48а, 48б, 48 В.

С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Вахитовском районе по адресам: ул. Дзержинского, 11а; ул. Маркса, 12, 14, 16.

С 8.00 до 17.00 без света останутся жители Московского района по адресам: ул. Декабристов, 125а, 127; ул. Ленская, 2; ул. Тверская, 3, 5.

С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Азамат; ул. Благодатная; ул. Дубравная, 28, 30, 34, 36; ул. Имянле; ул. Можжевеловая; ул. Хыял.

С 8.00 до 17.00 без света останутся жильцы поселка Константиновка Советского района по улицам: Амурская, Северогорская, Южногорская.

Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов.

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