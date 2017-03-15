16 марта в ряде казанских домов не будет света
Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Московском, Приволжском и Советском районах.
Плановые ремонтные работы пройдут в Авиастроительном, Вахитовском, Московском, Приволжском и Советском районах.
(Город Казань KZN.RU, 15 марта). 16 марта в ряде домов Казани не будет света. Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, сообщает
С 9.00 до 13.00 света не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. 2-я
С 13.00 до 18.00 электричество отключат в Авиастроительном районе по адресам: ул. Айдарова, 2, 2а, 8б; ул. Лукина, 48, 48а, 48б, 48 В.
С 8.00 до 17.00 отключение произойдет в Вахитовском районе по адресам: ул. Дзержинского, 11а; ул. Маркса, 12, 14, 16.
С 8.00 до 17.00 без света останутся жители Московского района по адресам: ул. Декабристов, 125а, 127; ул. Ленская, 2; ул. Тверская, 3, 5.
С 9.00 до 17.00 электричества не будет в Приволжском районе по адресам: ул. Азамат; ул. Благодатная; ул. Дубравная, 28, 30, 34, 36; ул. Имянле; ул. Можжевеловая; ул. Хыял.
С 8.00 до 17.00 без света останутся жильцы поселка Константиновка Советского района по улицам: Амурская, Северогорская, Южногорская.
Кроме того, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Авиастроительного, Вахитовского и Советского районов.