В Казани в школах могут увеличить перемены, чтобы дети успевали поесть

Накануне в ходе визита министра образования РТ в производственные помещения департамента Гузель Ананьева рассказала, что, по результатам опроса, 86% процентов школьников не успевают поесть за время перемены. При этом многие школы нуждаются в увеличении площади обеденного зала.

— Школьная столовая — важное место социализации ребенка, и обстановка существенно влияет на общую оценку качества организации питания, — рассказала Гузель Ананьева.

В свою очередь министр отметил, что его ведомство готово оказать содействие в работе по улучшению качества организации питания школьников.

На сегодняшний день длительность перемен в школах составляет 10 минут.

Также Гузель Ананьева сообщила, что для школьников в двух казанских школах в тестовом режиме запущено новое мобильное приложение, благодаря которому ученики могут оценивать блюда школьных столовых, голосовать за новые блюда, оставлять отзывы. В результате будет создана интерактивная карта города с рейтингом школьных столовых.