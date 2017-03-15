Полиция предлагает южноуральцам получить высшее образование

Молодые люди и девушки могут поступить в вузы МВД России — всем поступившие затем гарантированно получат работу, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по городу Челябинску.

Обучение очное. Выбрать можно среди вузов в разных регионах страны. В списке Уральский, Уфимский институты МВД России, Орловский, Сибирский юридические институты МВД России, Омская, Волгоградская академии МВД России, Санкт-Петербургский университет МВД России, Елабужское суворовское военное училище МВД России.

Придется выдержать обязательные вступительные экзамены — их проводят в форме ЕГЭ. Вдобавок необходимо пройти тест по физической подготовке.

Тем, кто решил пройти обучение, следует обращаться в кадровое подразделение территориального органа внутренних дел. Ответы на все вопросы по поводу поступления и обучения можно получить по телефонам: 268−81−42, 267−79−31, 267−77−93.