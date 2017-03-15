В дни Кубка конфедераций в Казани будет перекрыт ряд улиц
(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В дни проведения матчей Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Казани будут перекрыты некоторые улицы. Об этом на
(Казань, 15 марта, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В дни проведения матчей Кубка конфедераций ФИФА 2017 года в Казани будут перекрыты некоторые улицы. Об этом на
«В дни матчей будет перекрыт ряд улиц для максимально быстрого проезда
Кроме того, заместитель председателя Комитета по транспорту исполкома Казани Марат Хисамутдинов заявил, что ограничения движения автомобилей и пешеходов также будут действовать при посадке футболистов в автобус и высадке их из автобуса возле мест проживания сборных команд. «По времени эти ограничения будут минимальными. Мы в любом случае постараемся не создать неудобств горожанам и гостям города», — добавил он.