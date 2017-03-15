В дни Кубка конфедераций в Казани будет перекрыт ряд улиц

«В дни матчей будет перекрыт ряд улиц для максимально быстрого проезда команд-участниц к стадиону. В основном все ограничения движения будут связаны с “последней милей”. Во время движения футболистов к спортивным объектам дороги перекрываться не будут — автобусы будут сопровождаться сотрудниками ГИБДД», — отметил Егоров.

Кроме того, заместитель председателя Комитета по транспорту исполкома Казани Марат Хисамутдинов заявил, что ограничения движения автомобилей и пешеходов также будут действовать при посадке футболистов в автобус и высадке их из автобуса возле мест проживания сборных команд. «По времени эти ограничения будут минимальными. Мы в любом случае постараемся не создать неудобств горожанам и гостям города», — добавил он.