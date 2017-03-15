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11:10 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Жителей Кубани ждут дожди

Кратковременные осадки возможны в столице региона.

Ветер восточных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха днем 10−12 градусов тепла.

По краю местами дожди, возможна гроза. Ветер восточных направлений 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем 8−13 градусов.

На Черноморском побережье местами дождь. Ветер восточных направлений 6−11 м/с местами порывы до 12−17 м/с. Температура днем 9−14 градусов тепла, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе КЦГМС.

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