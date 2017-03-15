Жителей Кубани ждут дожди
Кратковременные осадки возможны в столице региона.
Кратковременные осадки возможны в столице региона.
Ветер восточных направлений 2−7 м/с. Температура воздуха днем 10−12 градусов тепла.
По краю местами дожди, возможна гроза. Ветер восточных направлений 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха днем 8−13 градусов.
На Черноморском побережье местами дождь. Ветер восточных направлений 6−11 м/с местами порывы до 12−17 м/с. Температура днем 9−14 градусов тепла, сообщили ГТРК «Кубань» в