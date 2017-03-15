В Калининградской области за год снизилась рождаемость

По итогам прошлого года численность рожденных детей снизилась по отношению к предыдущему году на 220 человек (в 2015 году — 12 399 человек, в 2016 — 12 179).

«Мы понимаем, что в самый активный возраст деторождения вступает поколение 90-х годов, а у нас, к сожалению, мало родившихся в эти годы. Поэтому сегодня и страна, и регион работают над тем, чтобы стимулировать рождение первых и вторых детей у родителей моложе 30 лет», — рассказала глава министерства.

Отметим, что население Калининграда к концу 2016 года превысило 459 тысяч человек. Только в облцентре за год родилось более 6 тысяч человек. При этом власти прогнозируют, что к 2020 году население региона увеличится до 1 млн человек.