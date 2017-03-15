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10:59 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские прокуроры нашли в школах опасные полуфабрикаты и домашние консервы

Правоохранители направили в суд 4 исковых заявления.

Прокуроры нашли многочисленные нарушения при организации питания в школах Петропавловского района, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 14 марта. Правоохранители нашли в столовых полуфабрикаты без маркировок и домашние консервы, безопасность которых не была подтверждена.

Кроме того, по данным ведомства, выдача готовой пищи осуществлялась без снятия пробы, а фактический рацион питания не всегда соответствовал утвержденному примерному меню. Сотрудники пищеблоков работали без спецодежды и нарушали правила мытья посуды, хранения пищевых отходов.

Прокурор района возбудил в отношении директоров школ пять дел за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ) и к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения (6.7 КоАП РФ). Кроме того, правоохранители внесли шесть представлений об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, опротестовали семь незаконных нормативных правовых актов, направили в суд четыре исковых заявления.

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