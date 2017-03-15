Воронежские прокуроры нашли в школах опасные полуфабрикаты и домашние консервы
Правоохранители направили в суд 4 исковых заявления.
Правоохранители направили в суд 4 исковых заявления.
Прокуроры нашли многочисленные нарушения при организации питания в школах Петропавловского района, сообщила
Кроме того, по данным ведомства, выдача готовой пищи осуществлялась без снятия пробы, а фактический рацион питания не всегда соответствовал утвержденному примерному меню. Сотрудники пищеблоков работали без спецодежды и нарушали правила мытья посуды, хранения пищевых отходов.
Прокурор района возбудил в отношении директоров школ пять дел за нарушение