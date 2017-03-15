Воронежские прокуроры нашли в школах опасные полуфабрикаты и домашние консервы

Прокуроры нашли многочисленные нарушения при организации питания в школах Петропавловского района, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 14 марта. Правоохранители нашли в столовых полуфабрикаты без маркировок и домашние консервы, безопасность которых не была подтверждена.

Кроме того, по данным ведомства, выдача готовой пищи осуществлялась без снятия пробы, а фактический рацион питания не всегда соответствовал утвержденному примерному меню. Сотрудники пищеблоков работали без спецодежды и нарушали правила мытья посуды, хранения пищевых отходов.