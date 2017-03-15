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11:38 (мск), источник: Вести Приморье

В воскресенье воздух в Приморье прогреется до +15 °С

В ближайшие сутки погода в Приморье существенно не изменится. На севере края местами сохранятся небольшие осадки. При интенсивном выхолаживании приземного слоя воздуха в континентальных районах продолжится понижение ночных температур воздуха, морозы окрепнут до −6…−14 °С. В прибрежных районах фон ночных температур существенно не изменится.

Во Владивостоке осадков не ожидается. К утру похолодает до 0 градусов. Днем воздух прогреется до +5…+7 °С, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.ру.

Во второй половине недели погода в Приморье стабилизируется. Основное влияние на погоду будет оказывать гребень сибирского антициклона. В выходные дни в крае будет преобладать малооблачная, без осадков погода. Ночью в континентальных районах столбики термометров опустятся до −8…−13 °С. На побережье ночи будут значительно теплее: 0…-5 °С.

В субботу днем весеннее солнце прогреет воздух до +4…+12 °С. Днем в воскресенье будет теплее по сравнению с субботой еще на 1−3 градуса.

Теплая весенняя погода без осадков ожидает в выходные дни и жителей Владивостока. При ветре южной четверти к утру столбики термометров опустятся до −1…+1 °С, а днем воздух будет прогреваться до +7…+10 °С.

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