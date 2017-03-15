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11:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае начали продавать черемшу с юга России

Первую партию, 42 килограмма, доставили с нарушениями, однако, проверив продукцию, инспекторы Россельхознадзора выпустили её в продажу.

В Красноярском крае начали продавать черемшу. Одну из первых партий — 42, 5 килограмма, завезли из Краснодарского края. Правда, с нарушениями.

Растения ввезли без карантинного сертификата, подтверждающего фитосанитарное состояние. Проведя исследование, эксперты краевого Россельхознадзора удостоверились, что продукция безопасна, и выпустили её в продажу.

Однако, гражданину, завёзшему её в край, выписан штраф — 300 рублей, за нарушение законов.

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