В Красноярском крае начали продавать черемшу с юга России
Первую партию, 42 килограмма, доставили с нарушениями, однако, проверив продукцию, инспекторы Россельхознадзора выпустили её в продажу.
Первую партию, 42 килограмма, доставили с нарушениями, однако, проверив продукцию, инспекторы Россельхознадзора выпустили её в продажу.
В Красноярском крае начали продавать черемшу. Одну из первых партий — 42, 5 килограмма, завезли из Краснодарского края. Правда, с нарушениями.
Растения ввезли без карантинного сертификата, подтверждающего фитосанитарное состояние. Проведя исследование, эксперты краевого Россельхознадзора удостоверились, что продукция безопасна, и выпустили её в продажу.
Однако, гражданину, завёзшему её в край, выписан штраф — 300 рублей, за нарушение законов.