Жители байкальского острова Ольхон просят машину скорой помощи
Жители посёлка Хужир, столицы байкальского острова Ольхон, просят выделить для них машину скорой медицинской помощи, об этом рассказа
Жители посёлка Хужир, столицы байкальского острова Ольхон, просят выделить для них машину скорой медицинской помощи, об этом рассказа
По её словам, на острове бывает очень много туристов, особенно летом, да и зимний отдых на Байкале становится популярным, а
Министр здравоохранения Олег Ярошенко заявил, что о проблеме он знает, прошлым летом её острота была снята — на остров командировали бригады скорой помощи, сотрудников службы медицины катастроф. «Никого отказа в оказании медицинской помощи туристам не было», — сказал министр. По его словам, вопрос по выделению машины будет решаться. Спикер ЗС Сергей Брилка поручил комитету по здравоохранению и социальной политике изучить вопрос.