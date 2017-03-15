Жители байкальского острова Ольхон просят машину скорой помощи

По её словам, на острове бывает очень много туристов, особенно летом, да и зимний отдых на Байкале становится популярным, а более-менее качественную медицинскую помощь люди могут получить только в районном центре — в Еланцах. Зимой, когда есть ледовая переправа, больных, травмированных людей довозят до ЦРБ на попутках, а летом, когда паром перегружен, это почти нерешаемая проблема, подчеркнула вице-спикер.

Министр здравоохранения Олег Ярошенко заявил, что о проблеме он знает, прошлым летом её острота была снята — на остров командировали бригады скорой помощи, сотрудников службы медицины катастроф. «Никого отказа в оказании медицинской помощи туристам не было», — сказал министр. По его словам, вопрос по выделению машины будет решаться. Спикер ЗС Сергей Брилка поручил комитету по здравоохранению и социальной политике изучить вопрос.