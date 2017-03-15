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11:29 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Полтысячи студентов провели флешмоб с «Голубем мира» в центре Владивостока

На главной городской площади студенты выстроились в цветок ромашки.

Владивосток, 15 марта, PrimaMedia.

Участники флешмоба на центральной площади Владивостока выстроились в символ XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов — цветок ромашки с «Голубем мира» внутри. Принять участие в мероприятии мог любой желающий. Как сообщил корр. ИА PrimaMedia организаторы собрания, предварительно зарегистрировались более 500 человек.

Флешмоб приурочен к проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в городе Сочи.

— Мы разослали приглашения во все вузы Владивостока. На сам флешмоб пришло примерно 400 человек. Были ребята из волонтерских организаций, даже две бабушки из организации — серебряный волонтер. Символы мы выбрали, не случайны, они отображают связь старшего и молодого поколений, — рассказал организатор флешмоба Николай Селюк.

Отметим, полным ходом идет заявочная кампания на участие в фестивале. Все желающие приморцы могут зайти на сайт мероприятия и зарегистрироваться в качестве потенциального участника или волонтера.

Участниками фестиваля могут стать приморцы в возрасте от 18 до 35 лет — лидеры молодежных организаций и политических партий НКО, молодые журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссеры, спортсмены, молодые предприниматели, ученые и преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления, а также иностранцы, изучающие русский язык, интересующиеся российской культурой. Специальный региональный комитет отберет самых достойных — 50 участников и 90 волонтеров, которые представят Приморье на форуме. Все расходы по транспортировке, проживанию и питанию участников и волонтеров покроют краевой и федеральный бюджеты.

Официальный статус «Центра привлечения и подготовки волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 году в России» присвоен молодежной общественной организации «Волонтер Приморья».

«Заявочная кампания для будущих волонтеров фестиваля продлится до 31 марта. После того, как все электронные анкеты будут обработаны, начнем личные собеседования с претендентами в волонтеры. Кстати, заявки с привязкой к нашему центру могут подавать и жители других регионов России. В этом случае общаться с кандидатами будем по телефону и скайпу. Нижняя граница возраста у волонтеров мероприятия — 18 лет. У фестиваля четыре официальных языка — русский, английский, испанский, французский, и знание хотя бы одного из них будет преимуществом для кандидата», — отметила руководитель организации Анна Шемчук.

Отметим, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи. Здесь соберутся более 20 тысяч представителей активной и талантливой молодежи со всего мира. Из них половина — россияне.

Предварительная программа мероприятия затрагивает самые актуальные темы жизни современного общества. Среди них культура и глобализация, глобальная экономика, экономика знаний, развитие общественных институтов, политика и международная безопасность.

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