Екатеринбуржцам выставили 5-тысячные счета за канализацию
Квитанции пришли от УК «Народная».
Квитанции пришли от УК «Народная».
Екатеринбуржцам, проживающим на Изоплите и Шарташе, пришли 5-тысячные счета за водоотведение. Об этом «Уралинформбюро» рассказал депутат ЗакСо Дмитрий Ионин. По его словам, пожилым людям стало плохо, когда они увидели цифры в платежках. Некоторым даже пришлось вызвать скорую.
Баснословные суммы оказались ошибкой в начислениях, допущенных УК «Народной». Коммунальщики пообещали сделать перерасчет в марте.
УК «Народная» начала обслуживать многоэтажки в Кировском районе в декабре 2016 года. Горожане уверены, что незаконно: коммунальщики якобы подделали протоколы голосования. Сейчас собственники пытаются через суд отказаться от «Народной». В управляющей компании отказались разговаривать с корреспондентом «Уралинформбюро».