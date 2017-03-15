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10:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцам выставили 5-тысячные счета за канализацию

Квитанции пришли от УК «Народная».

Екатеринбуржцам, проживающим на Изоплите и Шарташе, пришли 5-тысячные счета за водоотведение. Об этом «Уралинформбюро» рассказал депутат ЗакСо Дмитрий Ионин. По его словам, пожилым людям стало плохо, когда они увидели цифры в платежках. Некоторым даже пришлось вызвать скорую.

Баснословные суммы оказались ошибкой в начислениях, допущенных УК «Народной». Коммунальщики пообещали сделать перерасчет в марте.

УК «Народная» начала обслуживать многоэтажки в Кировском районе в декабре 2016 года. Горожане уверены, что незаконно: коммунальщики якобы подделали протоколы голосования. Сейчас собственники пытаются через суд отказаться от «Народной». В управляющей компании отказались разговаривать с корреспондентом «Уралинформбюро».

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