Новосибирские врачи «скорой помощи» рассказали о пощечинах и травмах на работе, информацией об условиях работы врачей поделилась Главный врач станции скорой медицинской помощи города Новосибирска Ирина Большакова на пресс-конференции ВГТРК. .

В 2016 году более 40 врачей «скорой помощи» оформили больничные листы из-за получения травм от пациентов. Фельдшеры получили растяжение связок, ушибы, сотрясение головного мозга.

Тема нападений пациентов на врачей стала особо актуальной последние несколько лет, отмечают врачи. Причина тому — ликвидация вытрезвителей. «Сейчас лица в состоянии алкогольного опьянения расцениваются как беспомощные, поэтому “скорая помощь” доставляет их в станционар, где им никто не рад. Бывают случаи, когда фельдшера могут дернуть за руку, бросить сумку, выкинуть сумку из квартиры — это тоже агрессия по отношению к бригаде, и не всегда мы обращаемся в полицию», — пояснила Ирина Большакова.

Однако, как отметила глава станции, не все нападения на бригаду «скорой помощи» заканчиваются заявлением в полицию. Чаще нарушения тяжело определить законодательно, или же врачи не решаются прибегнуть к такой мере. К примеру — нетрезвые супруги решили вызвать «скорую помощь», чтобы засвидетельствовать побои у женщины. «По двору бегали алабаи (среднеазиатская овчарка — прим. ред.), фельдшер предложила отправиться на освидетельствование в травмпункт, на что мужчина ответил «или ты освидетельствуешь здесь, либо ты отсюда не выйдешь», — рассказала врач. В результате фельдшер вызвал сотрудников полиции, и покинул пациентов.

Из-за такого обращения текучка кадров на станции сохраняется, несмотря на «приличную» зарплату (у врачей средняя зарплата составляет около 48 тысяч рублей, у средних медицинских работников — около 36 тысяч рублей).

«Один раз женщина получила пощечину от пациентки, пришла и сказала “я не могу так, я увольняюсь”. Укомплектованность станции оставляет желать лучшего. Работать очень тяжело, поэтому очень быстро люди уходят», — пояснила Большакова.