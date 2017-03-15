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11:03 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Осуждена создательница пирамиды, похитившая у южноуральцев 55 миллионов

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта, РИА ФедералПресс. Калининский райсуд Челябинска приговорил создательницу финансовой пирамиды, похитившую у граждан около 55 млн рублей, к пяти годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Елена Кузнецова, будучи руководителем кредитно-потребительского кооператива «Финансовые инвестиции», в 2007—2015 годах привлекала денежные средства южноуральцев, размещая объявления в бесплатных газетах. Она обещала гражданам выплаты от 23 до 43% годовых.

Кооператив выдавал займы, а также принимал вклады от жителей Челябинска и области. Услугами кооператива, в основном, пользовались пенсионеры, которые вкладывали суммы от 20 тыс. до 1,7 млн рублей. Вместо обещанных процентов Кузнецова зачастую уговаривала вкладчиков перезаключить договоры под более высокие проценты.

В результате свои обязательства перед вкладчиками женщина так и не исполнила. От ее действий пострадали 200 человек, у которых она похитила около 55 млн рублей.

Суд признал Кузнецову виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 150 тыс. рублей.

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