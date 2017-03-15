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16:46 (мск), источник: АиФ Волгоград

ВолГУ вошел в мировой профессиональный рейтинг университетов

Волгоградский государственный университет попал в профессиональный рейтинг университетов, проводимый Международным советом ученых в рамках программы Global World Communicator.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, при составлении рейтинга учитывались численность и состав студентов и преподавателей, общие сведения о вузе, академическая информация, коммуникационные возможности, статус университета в глобальных и национальных рейтингах, а также результаты экспертного опроса членов.

Отметим также, что в марте мэрия и ВолГУ подписали соглашение о создании Волгоградского университетского округа, в рамках которого преподаватели вуза будут проводить дополнительные занятия для школьников — подготовку к экзаменам, олимпиадам, факультативы, тематические лекции и многое другое.

На первом этапе в университетский округ войдет восемь волгоградских школ — по одной от каждого района города. Отметим, что посещать занятия смогут также и учащиеся других школ. «Это даст возможность старшеклассникам не только повысить свой уровень знаний, но и адаптироваться к вузовской среде, познакомиться с преподавателями классического университета», — добавили в мэрии.

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