ВолГУ вошел в мировой профессиональный рейтинг университетов

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, при составлении рейтинга учитывались численность и состав студентов и преподавателей, общие сведения о вузе, академическая информация, коммуникационные возможности, статус университета в глобальных и национальных рейтингах, а также результаты экспертного опроса членов.

Отметим также, что в марте мэрия и ВолГУ подписали соглашение о создании Волгоградского университетского округа, в рамках которого преподаватели вуза будут проводить дополнительные занятия для школьников — подготовку к экзаменам, олимпиадам, факультативы, тематические лекции и многое другое.

На первом этапе в университетский округ войдет восемь волгоградских школ — по одной от каждого района города. Отметим, что посещать занятия смогут также и учащиеся других школ. «Это даст возможность старшеклассникам не только повысить свой уровень знаний, но и адаптироваться к вузовской среде, познакомиться с преподавателями классического университета», — добавили в мэрии.