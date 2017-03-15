Тысячи леев тратят автовладельцы на персонифицированные номерные знаки
До десяти тысяч леев тратят автовладельцы на оригинальные регистрационные номера. Движет ими желание сделать свою машину запоминающейся.
До десяти тысяч леев тратят автовладельцы на оригинальные регистрационные номера. Движет ими желание сделать свою машину запоминающейся.
По данным Реджистру, самые популярные заказы — на одинаковые цифры.
Александр Степанчук заказал регистрационный номер с буквами BOS. Он говорит, что запоминающиеся номера на авто уже стало семейной традицией.
«Я долго думал, какое сочетание выбрать. Хотел надпись BOSS, но не мог определится с цифрой. Учитывая, что на английском “босс” пишется с двумя буквами эс, я решился выбрать пятерку, которая заменит вторую букву эс. Друзья уже начали так меня называть», — рассказал автовладелец Александр Степанчук.
Сотрудники госпредприятия Registru говорят, что самые востребованные номера — с комбинациями из трех одинаковых цифр.
«Самый большой спрос на три семерки или три восьмерки», — отметил глава Управления регистрации транспорта Сергей Цуркану.
Некоторым водителям необычные регистрационные номера достались бесплатно.
«Меня зовут Каталин, а номер моей машины начинается с букв СТАС. Ничего общего ни с фамилией, ни с именами родственников. Попался такой номер, так и езжу».
Многие не обращают внимание на сочетание цифр и букв на регистрационных номерах.
«Мне не важно, какие там буквы и цифры. И доплачивать за это не стоит».
Изготовление особых регистрационных номеров стоит от 480 до девяти тысяч леев. По данным предприятия «Registru», в прошлом году такие номера заказали 700 автовладельцев.