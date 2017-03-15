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11:06 (мск), источник: Publika.md

Тысячи леев тратят автовладельцы на персонифицированные номерные знаки

До десяти тысяч леев тратят автовладельцы на оригинальные регистрационные номера. Движет ими желание сделать свою машину запоминающейся.

Источник: Publika.md

По данным Реджистру, самые популярные заказы — на одинаковые цифры.

Александр Степанчук заказал регистрационный номер с буквами BOS. Он говорит, что запоминающиеся номера на авто уже стало семейной традицией.

«Я долго думал, какое сочетание выбрать. Хотел надпись BOSS, но не мог определится с цифрой. Учитывая, что на английском “босс” пишется с двумя буквами эс, я решился выбрать пятерку, которая заменит вторую букву эс. Друзья уже начали так меня называть», — рассказал автовладелец Александр Степанчук.

Сотрудники госпредприятия Registru говорят, что самые востребованные номера — с комбинациями из трех одинаковых цифр.

«Самый большой спрос на три семерки или три восьмерки», — отметил глава Управления регистрации транспорта Сергей Цуркану.

Некоторым водителям необычные регистрационные номера достались бесплатно.

«Меня зовут Каталин, а номер моей машины начинается с букв СТАС. Ничего общего ни с фамилией, ни с именами родственников. Попался такой номер, так и езжу».

Многие не обращают внимание на сочетание цифр и букв на регистрационных номерах.

«Мне не важно, какие там буквы и цифры. И доплачивать за это не стоит».

Изготовление особых регистрационных номеров стоит от 480 до девяти тысяч леев. По данным предприятия «Registru», в прошлом году такие номера заказали 700 автовладельцев.

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