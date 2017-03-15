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11:40 (мск), источник: Моя Планета

Археологи нашли загадочную пирамиду в Китае

Древнее захоронение в форме пирамиды было найдено на строительной площадке в Чжэнчжоу.

Жители Чжэнчжоу уже называют необычное древнее захоронение «магическим». Но чтобы определить, сколько лет гробнице, кто владелец и почему она была построена в этой конкретной форме, необходим подробный анализ, рассказывает Daily Mail.

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Китайские СМИ уже окрестили находку «пирамидой Чжэнчжоу», но гробница намного меньше египетских аналогов.

Пирамида — одна из двух гробниц, найденных в погребальной камере сотрудниками Бюро культурного наследия Чжэнчжоу. Другая гробница имеет форму полуцилиндра — это камера 30 м в длину и 8 м в ширину, ее концы обращены на запад и на восток, вход — на восточной стороне. Узкий проход ведет к главному куполу рядом с пирамидальной гробницей.

Эксперты утверждают, что в этом регионе нередко можно увидеть гробницы с остроконечной крышей.

Хенанскоое бюро культурного наследия сообщает, такие гробницы появились во время правления династии Хань (206 год до н. э. — 220 год н. э.) и часто строились из кирпича.

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