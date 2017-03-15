Обнаружена светящаяся в темноте лягушка

Флуоресценция — это свойство светиться под воздействием невидимых световых волн, чаще ультрафиолета. Такое свойство встречается у большого количества рыб, морских черепах, а также, как теперь выяснилось, у лягушки Hypsiboas punctatus. Это ночное земноводное обитает в бассейне Амазонки, передает New Scientist.

Хулиан Файвович из Музея естественных наук Бернардино Ривадавия в Буэнос-Айресе совершенно случайно сделал это открытие, изучая пигмент этой лягушки. «Во время некоторых экспериментов мы должны были осветить ткани лягушки ультрафиолетовым светом. И тогда мы поняли, что вся лягушка флуоресцирует», — говорит он.