Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
Витамин С оказался противораковым средством
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
«Ная, я решил — ухожу в отставку»: отрывки из мемуаров Ельциной14 марта Наине Ельциной исполнилось 85 лет. Глава из ее мемуаров о том, как Борис Ельцин выбирал себе преемника и как принял решение уйти из Кремля
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Москва дала Лукашенко две недели: Минску грозит Майдан – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
48-летняя москвичка умерла на следующий день после пластической операции
Чем полезен жгучий перец: обзор
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8Тайский День слона
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
11:36 (мск), источник: Моя Планета

Обнаружена светящаяся в темноте лягушка

Ученые впервые увидели лягушек, способных к флуоресценции. Уникальный вид открыт в бассейне Амазонки.

Флуоресценция — это свойство светиться под воздействием невидимых световых волн, чаще ультрафиолета. Такое свойство встречается у большого количества рыб, морских черепах, а также, как теперь выяснилось, у лягушки Hypsiboas punctatus. Это ночное земноводное обитает в бассейне Амазонки, передает New Scientist.

Хулиан Файвович из Музея естественных наук Бернардино Ривадавия в Буэнос-Айресе совершенно случайно сделал это открытие, изучая пигмент этой лягушки. «Во время некоторых экспериментов мы должны были осветить ткани лягушки ультрафиолетовым светом. И тогда мы поняли, что вся лягушка флуоресцирует», — говорит он.

Читайте также
Мужчина нарядил запрыгнувшую на крыльцо жабу

Ученый со своими коллегами выяснили, что флуоресцирующие вещества содержатся в лимфатических и кожных железах существа. Эта особенность повышает яркость лягушки на 19% ночью и на 30% в сумерках. Также предполагается, что лягушка сама видит это свечение.

Пока неясно, для чего нужна эта флуоресценция, но вполне вероятно, что она может сыграть определенную роль в общении, говорит Дэвид Блэкберн из Университета Флориды.

Файвович и Блэкберн считают, что флуоресценция может быть гораздо более распространенной, чем мы предполагаем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СК подтвердил возбуждение дела о премиях главы «Почты России»
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
«Калашников» создаст новый пулемет
Адвокат: Прошение о помиловании Севастиди написала под диктовку
Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь