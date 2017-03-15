Обнаружена светящаяся в темноте лягушка
Ученые впервые увидели лягушек, способных к флуоресценции. Уникальный вид открыт в бассейне Амазонки.
Ученые впервые увидели лягушек, способных к флуоресценции. Уникальный вид открыт в бассейне Амазонки.
Флуоресценция — это свойство светиться под воздействием невидимых световых волн, чаще ультрафиолета. Такое свойство встречается у большого количества рыб, морских черепах, а также, как теперь выяснилось, у лягушки Hypsiboas punctatus. Это ночное земноводное обитает в бассейне Амазонки, передает New Scientist.
Хулиан Файвович из Музея естественных наук Бернардино Ривадавия в
Ученый со своими коллегами выяснили, что флуоресцирующие вещества содержатся в лимфатических и кожных железах существа. Эта особенность повышает яркость лягушки на 19% ночью и на 30% в сумерках. Также предполагается, что лягушка сама видит это свечение.
Пока неясно, для чего нужна эта флуоресценция, но вполне вероятно, что она может сыграть определенную роль в общении, говорит Дэвид Блэкберн из Университета Флориды.
Файвович и Блэкберн считают, что флуоресценция может быть гораздо более распространенной, чем мы предполагаем.