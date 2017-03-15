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11:18 (мск), источник: AmurMedia.ru

Актеры «бессценного» детского дворца «Маленький принц» в Хабаровске играют на чужих сценах

А собственный подиум в здании дворца детского творчества так и остался разрушенным после капитальной реконструкции в 2009 году.

Хабаровск, 15 марта, AmurMedia.

Творческие коллективы хабаровского дворца детского творчества «Маленький принц» вынуждены являть свое искусство не на родной, а на других доступных сценах культурных учреждений города. Дело в том, что во время капитального ремонта, который был сделан семь лет назад, в здании, вместо запроектированной сцены возвели мраморную пожарную лестницу, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель театра-студии «Алый парус» Сергей Кидин.

Раньше в «Маленьком принце» юные актеры давали по 60 спектаклей в год. На представлениях всегда был аншлаг. Сейчас, по словам Сергея Кидина, во дворце детского творчества живут одни актеры, которые вместо того, чтобы заниматься исключительно творчеством, думают, где бы взять денег на аренду других подмостков для демонстрации своего искусства. Из-за отсутствия сцены ребята выступают теперь максимум 10 раз в год.

— Капитальный ремонт здания в 2009 году лишил нас главного сооружения — сцены. А что такое лишить театр сцены? Представляете себе? Это превратить его в кухню. Теперь у нас нет возможности часто выступать. Каждому коллективу нужна сцена. Мы тратим сумасшедшие деньги на то, чтобы арендовать другие площадки. Вы знаете, какая здесь сцена была? Зритель с удовольствием шел на наши представления. Так было много народу, аж мраморные ступеньки стерлись. А сейчас в центре разрушенного зала валяется люстра и все, — с болью в голосе рассказывает Сергей Кидин.

Руководители коллективов и родительских комитетов в течение семи лет обращались в разные ведомства. В итоге написали Президенту РФ. По словам работников искусства, их обращение из центра опять «спустилось» на места, то есть в ведомства Хабаровска. Круг замкнулся. По словам начальника отдела дополнительного образования и воспитательной работы администрации Хабаровска Ирины Всеволодовой, вопрос, касающийся дворца детского творчества «Маленький принц» сложен.

— Если бы вы побывали в самом дворце, у вас сложилось бы совсем другое впечатление от обстановки дел, чем у руководителей творческих коллективов и у родителей. Вопрос со сценой — это очень сложный вопрос, мне некогда на него отвечать, я тороплюсь на совещание. И вообще, вы застали меня врасплох. Прокомментировать вопрос более подробно смогу позже, — второпях сообщила Ирина Всеволодова.

Тем временем, юные служители искусства вынуждены тратить время, деньги и нервы на поиски каждый раз новых доступных площадок, на перевозку реквизита и декораций.

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