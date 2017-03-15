Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Летучая и Бородина борются за звание любимой ведущей
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Жильцов пятиэтажек смогут выселять принудительно
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
В Госдуме нашли замену материнскому капиталу
Мария Кожевникова обратилась за помощью к своему отцу-хоккеисту
Шарики Swarovski будут использовать в дорожной разметке
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Москва дала Лукашенко две недели: Минску грозит Майдан – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Витамин С оказался противораковым средством
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
12Первая женщина в космосе
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
14На восток США обрушилась снежная буря
11:16 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Владивостокской таможне осталось выдать только 37 ПТС на подержанные авто без ГЛОНАСС

Необходимые документы получили уже почти 1,5 тысячи человек.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 марта, PrimaMedia.

Еще 37 паспортов технических средств осталось выдать владельцам подержанных авто, ввезенных на территорию края до 15 февраля без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Необходимые документы получили уже почти 1,5 тысячи человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Временный мораторий на новый таможенный регламент был введен с 17 февраля, за это время документы на иномарки, не оборудованные системой “ЭРА-ГЛОНАСС”, получили уже почти полторы тысячи человек. Осталось выдать еще 37 ПТС на автомобили, ввезенные в регион до 15 февраля», — отметили в ведомстве.

Как быть остальным и что будет с автомобильным бизнесом Приморья — на этот вопрос ответил на днях губернатор Приморья Владимир Миклушевский в эфире программы «Блиц» на телеканале ГТРК «Владивосток».

Владимир Миклушевский еще раз подчеркнул, эта проблема возникла из-за того, что разработчики нового регламента Таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации подержанных автомобилей.

«Я обратился к полпреду Юрию Петровичу Трутневу и хотел бы поблагодарить его за оперативно принятые решения: Минпромторгу совместно с коммерческими компаниями и АО “ГЛОНАСС” поручено разработать специальное упрощенное устройство, которое будет устанавливаться на подержанные машины. В крае уже есть фирмы, которые смогут это сделать, так что проблем не должно возникнуть», — заявил губернатор Приморья.

Глава региона отметил, малый и средний бизнес — это основа экономики края, это сотни компаний и тысячи рабочих мест, но речь идет не только о сегменте экономики, но и о простых жителях края и всего дальневосточного региона, которых лишают право выбора.

«Приморье — самый автомобилизированный регион в России, количество автомобилей на тысячу жителей в два раза больше, чем в Москве. Поэтому, конечно, для нас решение этого вопроса очень важно. Полпред президента Юрий Трутнев неоднократно подчеркивал, что нововведение не является запретительной мерой для ввоза в Россию подержанных праворульных машин иностранного производства. Многим дальневосточникам нравятся подержанные японские авто, надежные и экономичные в эксплуатации. Я, конечно, буду защищать их интересы. У каждого человека должно быть право выбора», — заявил Владимир Миклушевский.

Отметим, ранее заместитель председателя правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил корреспонденту ИА «Камчатка» 3 февраля, что проблемы с регистрацией подержанных автомобилей — результат плохой работы ответственной структуры — министерства промышленности и торговли РФ. Он отметил, что решение необходимо искать вместе с этим ведомством.

«Надо сделать так, чтобы этот процесс можно было осуществить. Здесь не вопрос установки. Понятно, что прибор повышает безопасность движения на дорогах, позволяет быстрее приходить на помощь, но нельзя так сделать, чтобы приборов не было, а требования по приборам были. Это просто кто-то организовал работу плохо», — отметил Юрий Трутнев.

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей — обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Эксперт: Решил получить ДВ-гектар – проконсультируйся с адвокатом
Белый дом раскрыл данные налоговой декларации Трампа за 2005 год
СК подтвердил возбуждение дела о премиях главы «Почты России»
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
«Калашников» создаст новый пулемет
Осужденная за госизмену Севастиди просила о помиловании
Нового президента Южной Кореи досрочно изберут 9 мая
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
В Петербурге началось тестовое производство нового Kia Rio Массовое производство седана Kia Rio 2017 модельного года запланировано на середину лета текущего года
Hi-Tech
Россиянам «замедлят» Google и YouTube Поскольку иностранные компании не хотят выполнять решения российских властей и постановления судов, к ним применят альтернативные меры. Правда, как это реализуют, пока неизвестно
Кино
Олег Басилашвили отправится в сумасшедший дом в новом фильме 82-летний артист снимается в новом проекте Виктора Мережко для «Первого канала»
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь