Владивостокской таможне осталось выдать только 37 ПТС на подержанные авто без ГЛОНАСС

Владивосток, 15 марта, PrimaMedia.

Еще 37 паспортов технических средств осталось выдать владельцам подержанных авто, ввезенных на территорию края до 15 февраля без системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Необходимые документы получили уже почти 1,5 тысячи человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Временный мораторий на новый таможенный регламент был введен с 17 февраля, за это время документы на иномарки, не оборудованные системой “ЭРА-ГЛОНАСС”, получили уже почти полторы тысячи человек. Осталось выдать еще 37 ПТС на автомобили, ввезенные в регион до 15 февраля», — отметили в ведомстве.

Как быть остальным и что будет с автомобильным бизнесом Приморья — на этот вопрос ответил на днях губернатор Приморья Владимир Миклушевский в эфире программы «Блиц» на телеканале ГТРК «Владивосток».

Владимир Миклушевский еще раз подчеркнул, эта проблема возникла из-за того, что разработчики нового регламента Таможенного союза не учли сложности, которые возникли при регистрации подержанных автомобилей.

«Я обратился к полпреду Юрию Петровичу Трутневу и хотел бы поблагодарить его за оперативно принятые решения: Минпромторгу совместно с коммерческими компаниями и АО “ГЛОНАСС” поручено разработать специальное упрощенное устройство, которое будет устанавливаться на подержанные машины. В крае уже есть фирмы, которые смогут это сделать, так что проблем не должно возникнуть», — заявил губернатор Приморья.

Глава региона отметил, малый и средний бизнес — это основа экономики края, это сотни компаний и тысячи рабочих мест, но речь идет не только о сегменте экономики, но и о простых жителях края и всего дальневосточного региона, которых лишают право выбора.

«Приморье — самый автомобилизированный регион в России, количество автомобилей на тысячу жителей в два раза больше, чем в Москве. Поэтому, конечно, для нас решение этого вопроса очень важно. Полпред президента Юрий Трутнев неоднократно подчеркивал, что нововведение не является запретительной мерой для ввоза в Россию подержанных праворульных машин иностранного производства. Многим дальневосточникам нравятся подержанные японские авто, надежные и экономичные в эксплуатации. Я, конечно, буду защищать их интересы. У каждого человека должно быть право выбора», — заявил Владимир Миклушевский.

Отметим, ранее заместитель председателя правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил корреспонденту ИА «Камчатка» 3 февраля, что проблемы с регистрацией подержанных автомобилей — результат плохой работы ответственной структуры — министерства промышленности и торговли РФ. Он отметил, что решение необходимо искать вместе с этим ведомством.

«Надо сделать так, чтобы этот процесс можно было осуществить. Здесь не вопрос установки. Понятно, что прибор повышает безопасность движения на дорогах, позволяет быстрее приходить на помощь, но нельзя так сделать, чтобы приборов не было, а требования по приборам были. Это просто кто-то организовал работу плохо», — отметил Юрий Трутнев.

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей — обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».