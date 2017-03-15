Почти двадцать нарушителей порядка найдены во Владивостоке

«Основными таких рейдов являются обеспечение общественного порядка, профилактика рецидивной преступности, проверка граждан, состоящих на учете в УМВД России по городу Владивостоку и выявление нарушений в сфере торговли», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В ходе рейда на 19 нарушителей составлены протоколы по фактам появления в общественных местах в состоянии опьянения и мелкого хулиганства. Проверены 17 человек, состоящих под административным надзором, и 131 владелец огнестрельного оружия. За нарушение общественного порядка в отдел полиции были доставлены три человека.