На поиски пропавшей 8 марта пермячки созывают волонтеров

В Перми всех неравнодушных просят подключиться к поискам 24-летней Екатерины Туренко. Девушка ушла из дома еще 8 марта 2017 года и пропала. По словам родных, рано утром следующего дня ее видели недалеко от Камского моста.

Желающих помочь в поисках Екатерины ждут в 9.00 18 марта у ТЦ «Айсберг». С собой рекомендуют взять непромокаемую обувь, лыжные палки, термос и сухой паек, передает «Уралинформбюро».