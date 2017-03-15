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22:19 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На поиски пропавшей 8 марта пермячки созывают волонтеров

В субботу.

В Перми всех неравнодушных просят подключиться к поискам 24-летней Екатерины Туренко. Девушка ушла из дома еще 8 марта 2017 года и пропала. По словам родных, рано утром следующего дня ее видели недалеко от Камского моста.

Желающих помочь в поисках Екатерины ждут в 9.00 18 марта у ТЦ «Айсберг». С собой рекомендуют взять непромокаемую обувь, лыжные палки, термос и сухой паек, передает «Уралинформбюро».

Рост Екатерины — 160 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы прямые темно-русые. В день исчезновения была одета в темно-синие джинсы и черный кожаный пуховик с мехом.

Информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефонам: (342) 241−36−40 или 02 (с сотового 102).

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