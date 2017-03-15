Ветераны из Челябинской области могут ездить по железной дороге бесплатно

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны смогут бесплатно проехаться в купе скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах для сидения всех категорий поездов, которые курсируют на территории России, сообщает Служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД. Кроме того, можно будет воспользоваться вагонами высокоскоростных поездов «Сапсан», а Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы имеют право на проезд в вагонах бизнес-класса «Сапсана». Никакие дополнительные сборы, включая те, что полагаются за постельные принадлежности и питание, с ветеранов взиматься не будут.

Воспользоваться бесплатным проездом можно буде с 1 по 10 мая 2017 года, причём количество поездок не ограничено. Каждый участник и инвалид Великой Отечественной может иметь при себе одного сопровождающего.

Бесплатные билеты выдают с 15 марта в кассах дальнего следования. Чтобы его получить, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документ, который бы подтверждал право на льготу — это может быть удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда».

Если ветеран является гражданином другого государства, то проездной документ ему выдадут, если удостоверение выдано соответствующими органами бывшего СССР по форме, которая действовала на 1 января 1992 года.