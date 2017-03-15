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12:19 (мск), источник: Prokazan.ru

Соцсети: в Казани сняли на видео лебедя, убирающего мусор из озера Кабан

В центре Казани сняли на видео, как лебедь самостоятельно убирает мусор на озере Кабан, запись появилась в соцсетях накануне.

Как можно заметить на записи, стоящий на месте лебедь клювом цеплял мусор, после чего откидывал его назад.

Как пошутили пользователи сети, птица оказалась чистоплотнее людей, попытавшись навести порядок в озере, в котором живет.

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