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12:06 (мск), источник: ЮГА.ру

Севастиди написала Путину прошение о помиловании под диктовку начальника СИЗО

Адвокат Оксаны Севастиди рассказал, как осужденная за госизмену женщина написала президенту прошение о помиловании.

Источник: ЮГА.ру

Иван Павлов рассказал, что 15 февраля Севастиди отвезли в СИЗО «Лефортово» после заседания в Верховном суде. Ее вызвал в кабинет начальник изолятора, кроме него в кабинете были еще три сотрудника СИЗО.

«Ромашин сказал Оксане, что президент обещал разобраться в деле, поэтому необходимо написать прошение о помиловании. После этого начальник продиктовал обращение, в тексте которого Оксана в очередной раз должна была признать вину, раскаяться и уповать на милость высоких чиновников. Под его диктовку Оксана написала обращение», — написал Павлов в своем фейсбуке.

Он добавил, что действия начальника СИЗО и их корректность заслуживают отдельного разбора. Разговор с Севастиди происходил без присутствия и уведомления адвокатов. Физического давления на женщину не оказывали.

«Вопрос, который сейчас волнует многих: не создает ли помилование и признание Оксаной вины юридических проблем в борьбе за полное ее оправдание? На мой взгляд, нет», — пишет адвокат.

Он назвал уникальным случай с помилованием Севастиди, потому что президент не стал дожидаться решения суда и издал указ в разгар рассмотрения дела, но это не мешает ВС РФ продолжить рассмотрение дела и принять решение по апелляционной жалобе. Адвокаты планируют добиться восстановления сроков обжалования приговора и полного оправдания женщины.

Как сообщали Юга.ру, президент РФ Владимир Путин помиловал осужденную по делу о госизмене жительницу Сочи Оксану Севастиди. Краснодарский краевой суд в марте 2016 года приговорил женщину к семи годам заключения за несколько СМС, которые она отправила в 2008 году. В этих сообщениях осужденная рассказала другу о поезде с военной техникой, который шел в сторону Абхазии.

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