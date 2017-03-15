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11:32 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Свердловскстат: каждый пятый безработный имеет высшее образование

На Урале число безработных превысило количество вакансий. Инфографика.

Регион вошёл в тройку «лидеров», отстав лишь от Красноярского края и Дагестана. «АиФ-Урал» изучил данные статистики и выяснил истинную ситуацию на рынке труда.

Всё относительно.

Свердловская область занимает сегодня одно из первых мест в стране по абсолютному количеству безработных. Согласно данным Росстата, специалисты которого сравнили показатели по всем регионам, на Среднем Урале число оставшихся не у дел составляет 137 тысячи человек. При этом лидерами списка стали Краснодарский край (159 тысяч) и Дагестан (146 тысяч человек).

Впрочем, эти цифры нужно соотносить с общим числом трудоспособных граждан. В этом случае уровень безработицы составит у нас на начало года 6,2%, а лидерами чёрного списка станут Ингушетия и Тува — 27,9% и 18,3% соответственно. На территории УрФО хуже всех обстоят дела в Курганской области, где эта цифра перевалила за 10%.

Впрочем, несмотря на то, что ситуация с занятостью у нас улучшилась, она остаётся непростой, а в ближайшее время напряжённость вырастет.

По данным экспертов, пики сезонной активности соискателей приходятся на весну и осень. «Летом и зимой, наоборот, рынок труда замирает, — констатирует Ольга Гибадуллина, представитель портала HeadHunter. — Это не значит, что кандидаты перестают создавать резюме и искать работу, просто делают это не так активно. Сейчас в Екатеринбурге достаточно гармоничная ситуация — на одну вакансию приходится в среднем всего 5,7 кандидата. Однако конкуренция будет расти…».

Скромные деньги.

В Екатеринбурге были и остаются востребованы подсобные рабочие, штукатуры, кондукторы, уборщицы, медсёстры, санитары, воспитатели и нянечки. Проблема в том, что представители многих нужных профессий, связанных с большими трудозатратами и ответственностью, зарабатывают весьма скромные деньги.

Стоит также отметить, что с начала года в Свердловской области из-за различных экономических трудностей больше ста предприятий сократили рабочий график сотрудников. О введении режима неполной занятости в январе и феврале заявили 129 организаций со среднесписочной численностью 25 тысяч работников.

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