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13:52 (мск), источник: Sputnik.by

Фотофакт: учения МЧС с вертолетами проходят в самом центре Минска

МИНСК, 15 мар — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси проводит сегодня масштабные учения в торгово-развлекательном центре Galleria Minsk на проспекте Победителей.

По сценарию учений, на верхних этажах торгово-развлекательного центра произойдет возгорание. Спасатели отрабатывают эвакуацию посетителей и сотрудников торгового центра, прорабатывают различные способы ликвидации огоня. Во время эвакуации спасатели используют вертолеты и другую технику.

О том, что в центре пройдут учения, министерство сообщило заранее, так что сейчас многие минчане увлеченно наблюдают за действиями спасателей и кружащим над столицей вертолетом.

Самолет МЧС среди минских высоток — спасатели отрабатывают эвакуацию из офисных зданий.

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