Фотофакт: учения МЧС с вертолетами проходят в самом центре Минска
МИНСК, 15 мар — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси проводит сегодня масштабные учения в
МИНСК, 15 мар — Sputnik. Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси проводит сегодня масштабные учения в
По сценарию учений, на верхних этажах
О том, что в центре пройдут учения, министерство сообщило заранее, так что сейчас многие минчане увлеченно наблюдают за действиями спасателей и кружащим над столицей вертолетом.
Самолет МЧС среди минских высоток — спасатели отрабатывают эвакуацию из офисных зданий.