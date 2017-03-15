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12:04 (мск), источник: АиФ Челябинск

Южноуральский кот стал героем всероссийских новостей

Домашний питомец мог стать жертвой хищника.

Кот по кличке Пух из Челябинской области, живущий в Нацпарке «Таганай», стал героем выпусков новостей на федеральных каналах.

С очередной прогулки питомец вернулся покалеченным. Сотрудники Национального парка заметили, что у животного большая рваная рана на шее. Пуха осмотрел ветеринар из Златоуста. Предположительно домашний питомец стал жертвой нападения дикого хищника.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Челябинск» пресс-секретарь нацпарка «Таганай» Инна Гладышева, предположительно, кот повстречался с рысью, но смог уцелеть.

Теперь Пух — настоящий герой. Снимать сюжет про храбреца, уцелевшего после нападения рыси, приезжали даже журналисты федеральных каналов из Москвы, а гости парка передавали гостинцы для пострадавшего. По последним данным, Пух чувствует себя отлично, лежит на печи, с удовольствуем ест переданные ему консервы.

Напомним, в декабре прошлого года история бродячего кота из Златоуста прогремела на всю страну. Предположительно животное забралось под автомобиль в поисках тепла, когда машина была ещё теплой, и задремал. Температура быстро опустилась ниже 30 градусов, и кот оказался пленником во льду. Лапы и хвост пристыли к талому снегу. Местные жители спасали кота, поливая лапы и хвост горячей водой. Животное удалось спасти.

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