В Воронежской области высадят 1,7 тысячи гектаров леса в 2017 году

Природные пожары уничтожили в 2010 году в Воронежской области 16 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Восстановление сгоревших летом 2010 года лесов удалось завершить к 2016 году, а в 2017 году началась их плановая высадка.

«Раннее таяние снежного покрова и наступление теплых дней нынешней весной послужило сигналом к началу работ по посадке лесных культур… По плану в 2017 году предстоит посадить лес на площади 1,7 тысячи гектаров», — говорится в сообщении.

Работы уже начались в Хреновском и Павловском лесничествах, куда из созданного 2012 году в области селеционно-семеноводческого центра доставлена первая партия посадочного материала с закрытой корневой системой.

«Максимальный объем работ по посадке леса запланирован в Давыдовском, Донском и Новоусманском лесничествах. В каждом из них посадят более 250 гектаров леса. В Бобровском, Теллермановском, Пригородном лесничествах предусмотрены работы на площади от 100 до 200 гектаров», — отмечают областные власти.

Особенности климатических условий Воронежской области таковы, что весенняя посадка лесов проводится в сжатые сроки — как только уменьшается влажность почвы и повышается средние температура воздуха, посадочные работы прекращаются.