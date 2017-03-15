Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Меня отцепило»: Литвинова и ее реакция на номера «Минуты славы»
Витамин С оказался противораковым средством
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Собчак и Виторган показали своего «пухленького» сына (видео)
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Чудновец боится, что ее снова разлучат с ребенком и мужем Cуд пересмотрел дело и не нашел состава преступления в действиях воспитательницы
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше»
Шведские ученые: родители живут дольше бездетных
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Боевики ИГИЛ недовольны оружием, которое продает им Украина – СМИ
Разгон блокады Донбасса: СМИ узнали, чей приказ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Витамин С оказался противораковым средством
У некоторых людей мозг до старости остается «молодым»
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
1185-летие Наины Ельциной
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
12:03 (мск), источник: РИА Новости

В Воронежской области высадят 1,7 тысячи гектаров леса в 2017 году

Воронежская область, серьезно пострадавшая летом 2010 года от лесных пожаров, планирует посадить в 2017 году 1,7 тысячи гектаров леса, сообщило в среду правительство региона.

Природные пожары уничтожили в 2010 году в Воронежской области 16 тысяч гектаров леса. Сгорели 309 жилых домов и более 800 надворных построек в 21 населенном пункте. Без жилья остались 720 человек (359 семей), шесть человек погибли. Ущерб от пожаров составил порядка 1,5 миллиарда рублей. Восстановление сгоревших летом 2010 года лесов удалось завершить к 2016 году, а в 2017 году началась их плановая высадка.

«Раннее таяние снежного покрова и наступление теплых дней нынешней весной послужило сигналом к началу работ по посадке лесных культур… По плану в 2017 году предстоит посадить лес на площади 1,7 тысячи гектаров», — говорится в сообщении.

Работы уже начались в Хреновском и Павловском лесничествах, куда из созданного 2012 году в области селеционно-семеноводческого центра доставлена первая партия посадочного материала с закрытой корневой системой.

«Максимальный объем работ по посадке леса запланирован в Давыдовском, Донском и Новоусманском лесничествах. В каждом из них посадят более 250 гектаров леса. В Бобровском, Теллермановском, Пригородном лесничествах предусмотрены работы на площади от 100 до 200 гектаров», — отмечают областные власти.

Особенности климатических условий Воронежской области таковы, что весенняя посадка лесов проводится в сжатые сроки — как только уменьшается влажность почвы и повышается средние температура воздуха, посадочные работы прекращаются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Фракция ЛДПР в полном составе покинула заседание Госдумы
Киев приостановил транспортное сообщение с ДНР и ЛНР
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» продлится около двух лет
«Калашников» создаст новый пулемет
Адвокат: Прошение о помиловании Севастиди написала под диктовку
В Госдуме оценили стоимость пропуска депутатами заседаний
Александр Овечкин прервал свою антирекордную серию в НХЛ
Спорт
Три российских клуба в Лиге чемпионов: как это будет В сезоне-2018/19 в Премьер-Лиге будет разыграно три путёвки в Лигу чемпионов, а не две – такого не было с сезона-2010
Авто
Полиция задержала водителя, наехавшего на ребенка для «воспитания» В Следственном комитете России пообещали, что теперь «воспитательные меры» будут применены к самому мужчине со стороны следствия и суда
Hi-Tech
OPPO и Vivo: смартфоны из мирового топ-5 придут в Россию Российские операторы ведут переговоры о выпуске их устройств под брендом OPPO и Vivo на российский рынок
Кино
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма Дочь актера пошла по стопам своего знаменитого отца и дебютировала в большом кино
Недвижимость
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Путин рассказал о судьбе олимпийских объектов в Сочи
Тест: что вы знаете о пятиэтажках-«хрущевках»?
Закон о повышении налога для дачников внесен в Госдуму
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Акушер-гинеколог: «Чем раньше вы станете мамой, тем лучше» Все больше и больше пар по всему миру сталкиваются с диагнозом «бесплодие». И для многих это слово звучит как приговор. Что делать, если не получается забеременеть? На этот вопрос отвечает доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, репродуктолог Центра репродукции «Линия жизни» Юлия Алексеевна Колода.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь