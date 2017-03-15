ИГУ отправит заявку для участия в конкурсе на получение статуса опорного вуза 17 марта

Иркутский государственный университет примет участие в федеральном конкурсе на получение статуса опорного вуза. Заявка была сформирована согласно требованиям конкурса, и к ней прилагаются письма поддержки партнеров ИГУ. Она будет отправлена в министерство образования и науки РФ. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ИГУ.

В период прохождения первого конкурса на создание опорных вузов в Иркутском государственном университете была сформирована рабочая группа, результаты работы которой были использованы при составлении нынешней заявки. В создании документа принимали участие все подразделения вуза.

«Сегодня было получено письмо в адрес министра образования и науки РФ Ольги Васильевой от губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Ранее поддержку ИГУ выразили депутат Государственной думы РФ Сергей Тен, Иркутский научный центр СО РАН. Письмо поддержки подписал мэр Иркутска Дмитрий Бердников», — отметили в пресс-службе.

Отметим, срок подачи заявок по условиям конкурса — до 20 марта. Итоги конкурса будут подведены 15 апреля.

Напомним, что 10 марта губернатор Приангарья Сергей Левченко провел рабочую встречу с представителями региона в федеральном парламенте. В ходе встречи Сергей Тен поднял вопрос о процессе создания опорного вуза в Приангарье.