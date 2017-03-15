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12:10 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В челябинской областной больнице заработали два новых томографа

ЧЕЛЯБИНСК, 15 марта, РИА ФедералПресс. В Челябинской областной клинической больнице ввели в эксплуатацию два новых диагностических аппарата — КТ и МРТ. Первый заместитель губернатора Евгений Редин лично проинспектировал работу новых томографов, сообщает пресс-служба главы региона.

Рентгенологическое отделение № 2 ЧОКБ стало обладателем сразу двух уникальных аппаратов. Новый 128-срезовый компьютерный томограф — единственный в России. Он позволит проводить самые передовые методы исследований. Также введен в эксплуатацию аппарат МРТ с мощностью 1,5 тесл.

В настоящее время таких томографов в стране всего три. «Эти аппараты представляют самый высокий уровень технологий, который позволяет оказывать медицинскую помощь, соответствующую мировым стандартам. Они помогут заменить достаточно рискованные виды диагностических исследований», — отметил Редин.

Также вице-губернатор посетил вновь открытое после полной реконструкции приемное отделение областной больницы. В отделении теперь установлены аппараты рентген и КТ, оборудованы процедурные кабинеты и смотровые кабинеты для врачей всех профильных направлений.

Также предусмотрена комната ожидания для сопровождающих, оснащенная информационным табло, которое показывает куда направлен пациент. Отметим, новый аппарат КТ позволит проводить исследования кишечника без введения эндоскопа с получением трехмерной картинки. Кроме того, томограф может обследовать пациентов с металлоконструкциями.

Новый магнитно-резонансный томограф поможет врачам исследовать головной мозг для планирования и проведения операций при опухолях, а также сосуды и камеры сердца без госпитализации и введения катетера в артерии. Аппарат может обследовать больных с весовой категорией более 120 кг.

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