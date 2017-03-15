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12:17 (мск), источник: Новости Перми

В пермском роднике обнаружен антиген гепатита А

Опасный родник был найден в Кировском районе. Сейчас главе города было выдано предписание о принятии мер по приостановлению использования воды из этого источника.

В Перми возле дома на ул. Водников, 37 специалисты обнаружили в роднике антиген гепатита А. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

В связи с этим, главе Перми было выдано предписание о принятии незамедлительных мер по недопущению использования воды из этого родника населением. Зоны питания источника не установлены.

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