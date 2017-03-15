В пермском роднике обнаружен антиген гепатита А
Опасный родник был найден в Кировском районе. Сейчас главе города было выдано предписание о принятии мер по приостановлению использования воды из этого источника.
Опасный родник был найден в Кировском районе. Сейчас главе города было выдано предписание о принятии мер по приостановлению использования воды из этого источника.
В Перми возле дома на ул. Водников, 37 специалисты обнаружили в роднике антиген гепатита А. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.
В связи с этим, главе Перми было выдано предписание о принятии незамедлительных мер по недопущению использования воды из этого родника населением. Зоны питания источника не установлены.