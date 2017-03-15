Выпускники Прикамья смогут сдать ЕГЭ досрочно с 23 марта

Выпускники школ Пермского края смогут начать сдавать ЕГЭ уже с 23 марта, об этом сообщает 15 марта пресс-служба Пермского университета.

Сдать досрочно экзамен смогут ученики, у кого запланированы соревнования, конкурсы, олимпиады или смотры, уезжающие за рубеж на постоянное место жительство или для продолжения учебы. Также досрочно смогу сдать те, кого по медицинским показаниям направляют в лечебно-профилактические учреждения. Всего заявки на досрочную сдачу ЕГЭ в этом году подало 552 выпускника, 11 тыс. 781 выпускник будет сдавать экзамен в основной период.

Специалисты, занимающиеся проверкой государственного экзамена, сообщают, что в 2017 году на задания по химии, физике и биологии нужно будет обращать особое внимание. В них не будет вопросов с единственным верным вариантом ответа. Теперь ученики должны будут указать минимум два верных варианта, сделать сопоставление или вписать ответ.

«Больше всего изменений в ЕГЭ по биологии. Как и в химии, сократилось общее количество заданий и понижен максимальный первичный балл с 61 до 59 (в химии — с 64 до 60)», — сообщает доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии биологического факультета Наталья Костицина, которая занимает пост председателя краевой комиссии ЕГЭ по биологии.

«Например, нужно указать количество хромосомных наборов у определенного вида или вычислить рост популяции инфузории. Чтобы все успеть, организаторы дали дополнительные полчаса, теперь время экзамена по биологии составит 210 минут», — сообщает эксперт.

В то же время декан факультета довузовской подготовки Вероника Залещук озвучивает опасения по поводу того, как старшеклассники буду сдавать экзамен по обществознанию. Она сообщает, что в 2014 году минимальный порог не смогли преодолеть 5,2 процента выпускников, в 2015 таких было 7%, а в 2016 этот показатель вырос уже до 8,7%.

Как сообщают эксперты, самые распространенные ошибки связаны с аргументацией, формулировкой примеров и выявлением причинно-следственных связей.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале подготовки к ЕГЭ объявили в Калужской области. Сдача будет проходить также в два этапа, досрочный пройдет с 23 марта по 14 апреля, а основной — с 29 мая по 1 июля.