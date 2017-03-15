В честь казахского праздника весны в Омске состоится «Наурыз-шоу»

Омская область, многие жители которой принадлежат к казахскому народу, будет отмечать казахский праздник Наурыз.

Он символизирует начало нового года, который у восточных народов отсчитывался от дня весеннего равноденствия. Однако празднование длится несколько дней — до и после 21 марта.

Главное мероприятие состоится 23 марта в концертном зале Омской филармонии.

Сибирский центр казахской культуры «Мөлдiр» организовал концерт «Наурыз-шоу». В нём выступят творческие коллективы Омска и Омской области, а также известные артисты из Казахстана Аскар Наймантеев и Базарбай Мурат.

Свой праздник в это воскресенье, 19 марта, проведут и казахи Называевского района. Они приглашают всех желающих отметить Наурыз в селе Покровка. Как сообщает официальный портал «Омская губерния», программа будет насыщена спортивными состязаниями: по гиревому спорту, по армрестлину, по перетягиванию каната, по борьбе. Венцом праздника станут скачки.

ЮНЕСКО внесло восточный праздник весны в список нематериального культурного наследия человечества. В календаре ЮНЕСКО он называется Международный день Навруз. Весенний Новый Год отмечают все иранские и тюркские народы. Праздник зародился ещё до нашей эры — до появления зороастризма и ислама, поэтому Навруз насыщен множеством древнейших обычаев.