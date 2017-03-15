В Нижнем Новгороде 22 улицы оказались частично подтоплены
12 единиц техники и 16 специалистов откачивали талую воду с городских дорог.
12 единиц техники и 16 специалистов откачивали талую воду с городских дорог.
22 улицы Нижнего Новгорода оказались частично подтоплены в минувшие сутки, 14 марта, сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Коммунальные службы откачивали воду с двух улиц Московского района — Чаадаева и Народной, с четырех улиц Канавинского района — Электровозной, Подворной, Тонкинской, Гордеевской, с шести улиц Сормовского района — Вождей революции, Заливной, Светлоярской, Зайцева, Федосеенко, Героев Космоса.
Также оказались подтопленными три улицы Ленинского района — Переходникова, Лесная, Порядковая, семь улиц Автозаводского района — Тарханова, Мончегорская, Васнецова, Строкина, Переходникова, Веденяпина, Структурная, и местность возле школы № 179. Для откачки талых вод было задействовано 12 единиц техники и 16 человек.