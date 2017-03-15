В Прикамье на 14% упала рождаемость

В Пермском крае за два месяца 2017 года родились 5111 детей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года на свет появились 2627 мальчиков и 2484 девочки, сообщила в своем блоге председатель комитета ЗАГС Юлия Андрианова.



В браке родились 3576 детей. Одновременно с установлением отцовства зарегистрировано 965 малышей, у одиноких матерей рождено 570 детей. 49 младенцев появились на свет у несовершеннолетних матерей, два младенца — у несовершеннолетних отцов.



За два месяца в крае зарегистрировано 47 двоен и одна тройня. При этом от десяти малышей родители отказались.



