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12:51 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье на 14% упала рождаемость

С начала 2017 года в регионе родились 5111 детей, из которых 49 малышей появились на свет у несовершеннолетних матерей.

В Пермском крае за два месяца 2017 года родились 5111 детей, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года на свет появились 2627 мальчиков и 2484 девочки, сообщила в своем блоге председатель комитета ЗАГС Юлия Андрианова.

В браке родились 3576 детей. Одновременно с установлением отцовства зарегистрировано 965 малышей, у одиноких матерей рождено 570 детей. 49 младенцев появились на свет у несовершеннолетних матерей, два младенца — у несовершеннолетних отцов.

За два месяца в крае зарегистрировано 47 двоен и одна тройня. При этом от десяти малышей родители отказались.

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