Опасная «паутина». Как обманывают татарстанцев в интернет-магазинах?
В День защиты прав потребителей «АиФ-Казань» выяснил, с какими проблемами сталкивается покупатель в виртуальном магазине и как их избежать.
В День защиты прав потребителей «АиФ-Казань» выяснил, с какими проблемами сталкивается покупатель в виртуальном магазине и как их избежать.
Ищи ветра в поле
Татарстан находится на третьем месте в стране по числу
«Получила посылку и в ужасе! На сайте у них финское бельё, описание качества, фото. А высылают “фуфло”, — пишет в соцсетях пострадавшая покупательница. — По телефону не отвечают». Эта схема «развода» — цветочки в сравнении с тем, на что способны мошенники. Они виртуозно клонируют известные
За четвертый квартал 2016 года и первые месяцы 2017-го Союз потребителей Татарстана выявил нарушения в 32 из 103 проверенных сайтов. Это «Надом мебель» по продаже мебели, «Сонюша» (мужская и женская обувь), «Matress.ru» по продаже матрацев, «Тутсик» — по продаже товаров для детей, «Автомагазин — Казань» — по продаже товаров для автомобиля, магазин по продаже чая («Diskount shop»), интернет — магазин игрушек «Забава», магазин по продаже Татарской музыки и литературы («Tatschop») и другие.
Они грешат отсутствием информации об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, сроке службы, годности и гарантии.
«Основная доля правонарушений (более 70%) связана с непредоставлением потребителю необходимой и достоверной информации о реализуемой продукции, её продавце, изготовителе, — говорит начальник отдела развития внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова. — В 80% случаев продавцы остаются обезличенными, т. к. отсутствуют сведения о месте их нахождения, госрегистрации. А ведь по закону РФ “О защите прав потребителей” эти данные предоставлять необходимо Поэтому решить положительно такие обращения не удаётся».
Гарантия от обмана
Чтобы отличить добросовестных продавцов от «тёмных лошадок», Союз потребителей РТ рекомендует найти полные реквизиты организации на продающем сайте и проверить их по базе Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) на сайте налоговой службы.
«Я покупаю только в магазинах, доставляющих товар без предоплаты, — делится опытом Елена Архипова. — Плачу после того, как получила его и не нашла изъянов. Кроме таких магазинов есть ещё единые электронные площадки для сбора оптовых заказов. Если выбирать те, где есть все реквизиты, проблем не будет. Отказаться от покупки и вернуть товар без объяснения причин можно в течение 7 дней с момента его фактической передачи покупателю».
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«Если магазин после составления акта возврата не вернул деньги за 10 дней, составляйте претензию с последующим обращением в суд, — говорит Розалия Арсланова. — Предоставьте все платежные документы, факт отказа продавца от возврата (если это возможно), электронную переписку, товар, гарантию, упаковку».
Кто ищет, тот найдет
О том, как складывается судебная практика споров участников
Суд взыскал в 2016 году с индивидуального предпринимателя в пользу покупателя стоимость телевизора (49900 рублей), неустойку в 5 тыс. рублей, компенсацию морального вреда (3 тыс. рублей) — всего 57 900 рублей. Также был взыскан штраф в доход государства (2 тыс. рублей) и госпошлина в доход государства (1858 рублей).
Причиной стало то, что у телевизора, проданного индивидуальным предпринимателем через
Истица обратилась к продавцу с претензией о расторжении договора
А вот еще один пример. Союз потребителей РТ помог покупателю составить претензию, а затем и исковое заявление к обществу с ограниченной ответственностью о расторжении договора
После длительных разговоров с сотрудниками ООО был дан ответ, что для получения положительных результатов и исключения негативных последствий покупателю необходимо приобрести у ответчика дополнительные лекарственные препараты стоимостью 8 тыс рублей.
Женщина их купила, однако совместное применение приобретённых препаратов, являющихся биологически активными добавками, и массажного аппарата тоже не дало положительных результатов. Требование о возврате уплаченных за товар денежных средств ответчик оставил без удовлетворения. Это послужило поводом для обращения в суд.
Суд удовлетворил заявленные требования частично, взыскав с ООО в пользу истца 15600 рублей, переданные истцом в счет покупки массажера. И отказал в удовлетворении требований о взыскании денежной суммы за дополнительно приобретенные препараты, поскольку истец не оспаривала, что в день приобретения товара она знала, что приобретенные ею препараты являются БАДами. Кроме того, решением суда взыскана компенсация морального вреда (4 тыс. рублей), расходы по уплате государственной пошлины и штраф.