Опасная «паутина». Как обманывают татарстанцев в интернет-магазинах?

Источник: Аргументы и факты

Ищи ветра в поле Татарстан находится на третьем месте в стране по числу интернет-пользователей — после Москвы и Петербурга. Соответственно, и продвинутых пользователей, покупающих в Сети, у нас больше. У виртуальных магазинов много плюсов. «Можно быстро выбрать товар, отследив стоимость у разных поставщиков, в некоторых пунктах выдачи не платить за доставку», — говорит Елена Архипова из Казани, Интернет-покупатель с пятилетним стажем. Но есть и другая сторона медали: если в 2011 году Роспотребнадзор по РТ получил всего одну жалобу по вопросу дистанционной торговли, то в 2016-м — уже 97. «Получила посылку и в ужасе! На сайте у них финское бельё, описание качества, фото. А высылают “фуфло”, — пишет в соцсетях пострадавшая покупательница. — По телефону не отвечают». Эта схема «развода» — цветочки в сравнении с тем, на что способны мошенники. Они виртуозно клонируют известные Интернет-магазины, добавляя в контактные номера последнюю лишнюю цифру. Цены там очень низкие, выбор — широчайший. Только плати — а потом ни денег, ни товара. За четвертый квартал 2016 года и первые месяцы 2017-го Союз потребителей Татарстана выявил нарушения в 32 из 103 проверенных сайтов. Это «Надом мебель» по продаже мебели, «Сонюша» (мужская и женская обувь), «Matress.ru» по продаже матрацев, «Тутсик» — по продаже товаров для детей, «Автомагазин — Казань» — по продаже товаров для автомобиля, магазин по продаже чая («Diskount shop»), интернет — магазин игрушек «Забава», магазин по продаже Татарской музыки и литературы («Tatschop») и другие. Они грешат отсутствием информации об основных потребительских свойствах товара, месте изготовления, сроке службы, годности и гарантии.

«Основная доля правонарушений (более 70%) связана с непредоставлением потребителю необходимой и достоверной информации о реализуемой продукции, её продавце, изготовителе, — говорит начальник отдела развития внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова. — В 80% случаев продавцы остаются обезличенными, т. к. отсутствуют сведения о месте их нахождения, госрегистрации. А ведь по закону РФ “О защите прав потребителей” эти данные предоставлять необходимо Поэтому решить положительно такие обращения не удаётся». Гарантия от обмана Чтобы отличить добросовестных продавцов от «тёмных лошадок», Союз потребителей РТ рекомендует найти полные реквизиты организации на продающем сайте и проверить их по базе Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) на сайте налоговой службы. «Я покупаю только в магазинах, доставляющих товар без предоплаты, — делится опытом Елена Архипова. — Плачу после того, как получила его и не нашла изъянов. Кроме таких магазинов есть ещё единые электронные площадки для сбора оптовых заказов. Если выбирать те, где есть все реквизиты, проблем не будет. Отказаться от покупки и вернуть товар без объяснения причин можно в течение 7 дней с момента его фактической передачи покупателю». С Интернет-продавцом можно и договор составить. Он будет дополнительной гарантией продавца. «Если магазин после составления акта возврата не вернул деньги за 10 дней, составляйте претензию с последующим обращением в суд, — говорит Розалия Арсланова. — Предоставьте все платежные документы, факт отказа продавца от возврата (если это возможно), электронную переписку, товар, гарантию, упаковку». Кто ищет, тот найдет О том, как складывается судебная практика споров участников интернет-торговли, сообщили в Союзе потребителей РТ. Суд взыскал в 2016 году с индивидуального предпринимателя в пользу покупателя стоимость телевизора (49900 рублей), неустойку в 5 тыс. рублей, компенсацию морального вреда (3 тыс. рублей) — всего 57 900 рублей. Также был взыскан штраф в доход государства (2 тыс. рублей) и госпошлина в доход государства (1858 рублей). Причиной стало то, что у телевизора, проданного индивидуальным предпринимателем через интернет-магазин появились сбои в работе. После включения он автоматически выключался, а затем через несколько секунд автоматически включался. За время просмотра передачи это могло происходить до 5−6 раз подряд через небольшие промежутки времени. Сотрудники интернет-магазина забрали телевизор для уточнения причины дефекта. Истица обратилась к продавцу с претензией о расторжении договора купли-продажи телевизора и возврате уплаченных за товар денег, кроме того, просила на время дополнительной проверки некачественного телевизора предоставить ей аналогичный либо любой другой телевизор. Однако продавец не ответил на ее претензию, не вернул уплаченные за телевизор деньги, не предоставил другой телевизор взамен купленного. В итоге на протяжении длительного времени она и члены ее семьи остаются без телевизора. Поэтому покупатель подал иск о причинении морального вреда, выразившийся в нравственных страданиях, пережитых в результате неправомерных действий сотрудников интернет-магазина, уклонением от ответа на претензию, бездействием, односторонним отказом от исполнения своих обязательств, непредоставлением на период установления дефекта аналогичного телевизора, отказом от возврата средств в сумме 49 900 рублей, уплаченных за телевизор.

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