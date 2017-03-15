В Калининграде полиция нашла мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Калининграде сотрудники полиции нашли мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Калининграде сотрудники полиции нашли мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Днём на улице Яналова в Калининграде наряд
Ещё одного мужчину, объявленного в оперативный розыск, сотрудники ППС остановили вечером на улице Ульяны Громовой. Как установили полицейские, 35-летнего калининградца подозревают в совершении преступления на территории Московского района.