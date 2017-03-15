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16:22 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде полиция нашла мужчину, находившегося в федеральном розыске

В Калининграде сотрудники полиции нашли мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в среду.

Днём на улице Яналова в Калининграде наряд патрульно-постовой службы обнаружил живым и здоровым 38-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. При проверке документов полицейские выяснили, что жителя областного центра длительное время разыскивают родственники из другого региона России.

Ещё одного мужчину, объявленного в оперативный розыск, сотрудники ППС остановили вечером на улице Ульяны Громовой. Как установили полицейские, 35-летнего калининградца подозревают в совершении преступления на территории Московского района.

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