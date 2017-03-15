В Самарском заливе планируют отсыпать искусственный участок в 5 га

Ранее на этой территории находилась естественная пойма р. Самара. Но в 40-ых годах здесь было срыто до 15 м песчаного грунта, который переместили на площадку под строительство завода «Рейд». А после наполнения Саратовского водохранилища участок был затоплен.

В 2007—2008 годах в рамках строительства гидротехнических сооружений инженерной защиты п. Шмидта восточнее завода «Рейд» было частично выполнено строительство защитной дамбы. Ее протяженность составила около 500 м, ширина до 30 м. В результате между дамбой и берегом образовался относительно замкнутый водоем размером 300 на 500 м и глубиной до 4−7 м.

Планируется что грунтовая насыпь будет ограничена со сторон залива дамбой из шпунта длинной 280 м. По периметру участка будет проведено берегоукрепление монолитным железобетоном.



На образовавшемся участке «Волна» намерена разместить четыре ангара на сваях для хранения водно-моторной техники площадью 2 тыс. кв. м каждый и один ангар на 4 тыс. кв м, асфальтированные дороги и площадки, а также малые архитектурные формы и объекты благоустройства набережной.

Согласно проекту создание искусственного участка суши даст возможность завершить благоустройство самарской набережной, создать зоны отдыха на воде и организованное место причаливания и хранения маломерных судов.

После разрешения на ввод участка в эксплуатацию планируется перевести его в земли населенных пунктов.