Фрунзенский мост в Самаре — приоритетный объект, который построят на средства «Платона»

В ближайшие годы на средства системы «Платон» планируется завершить строительство девяти приоритетных региональных дорожных проектов, три из которых также профинансируют частные инвесторы.

Об этом сообщил глава Росавтодора Роман Старовойт на встрече с депутатами Государственной Думы РФ.

Уже в июле 2017 года ожидается открытие движения для всех видов транспорта на Борском мосту в Нижнем Новгороде (3,6 млрд руб. от системы «Платон»). В сентябре запланировано завершение возведения Ворошиловского моста в Ростове-на-Дону (1,5 млрд руб. от системы «Платон»). Также продолжается строительство моста через р. Катунь в Республике Алтай (625 млн руб. от системы «Платон»), Гоголевского путепровода в Петрозаводске (600 млн руб. от системы «Платон»), Фрунзенского моста в Самаре (930 млн руб. от системы «Платон»). В 2019 году будет введен в эксплуатацию новый мост через р. Волга в подмосковной Дубне (500 млн руб. от системы «Платон»).

Кроме того, к 2021 году должно завершиться строительство трех региональных проектов государственно-частного партнерства, на которые также планируется выделить около 55 млрд рублей за счет сборов «Платон». В частности, предполагается профинансировать строительство транспортного обхода Хабаровска, строительство Восточного обхода Перми на трассе Пермь — Березники с возведением моста через р. Чусовая, а также строительство моста через р. Объ в Новосибирске, пишет Самру.ру.

«Платон» — это система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Название системы — это сокращение от словосочетания «плата за тонны». Деньги собираются в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам.