Фрунзенский мост в Самаре — приоритетный объект, который построят на средства «Платона»
Об этом сообщил глава Росавтодора.
Об этом сообщил глава Росавтодора.
В ближайшие годы на средства системы «Платон» планируется завершить строительство девяти приоритетных региональных дорожных проектов, три из которых также профинансируют частные инвесторы.
Об этом сообщил глава Росавтодора Роман Старовойт на встрече с депутатами Государственной Думы РФ.
Уже в июле 2017 года ожидается открытие движения для всех видов транспорта на Борском мосту в Нижнем Новгороде (3,6 млрд руб. от системы «Платон»). В сентябре запланировано завершение возведения Ворошиловского моста в
Кроме того, к 2021 году должно завершиться строительство трех региональных проектов
«Платон» — это система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Название системы — это сокращение от словосочетания «плата за тонны». Деньги собираются в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам.