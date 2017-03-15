Чехия депортирует группу украинских нелегалов
Пражское управления полиции по делам иностранцев решило депортировать 74 из 85 задержанных на рабочем месте иностранцев, большинство из которых — граждане Украины.
Пражское управления полиции по делам иностранцев решило депортировать 74 из 85 задержанных на рабочем месте иностранцев, большинство из которых — граждане Украины.
Работников задержали на складе чешского продуктового
Представитель полиции Томаш Гулан сообщил, что это пока самое массовое задержание нелегальных работников в одной фирме.
В то же время в магазине утверждают, что закон не нарушили и чешское законодательство предусматривает право иностранцев из-
Однако, как сообщил изданию президент чешской Ассоциации агентств по трудоустройству Радован Буркович, на этот раз украинцы и другие иностранцы стали жертвами нарушения чешского законодательства со стороны компании, где они работали, по сути, нелегально.
Как пояснил Буркович, польская фирма, которая якобы послала работников в командировку в Чехию работать на продуктовом складе, не имела на это права, поскольку числится строительной.
Ранее в городе Быдгощ (Польша) местные пограничники разоблачили группировку, которая продавала поддельные документы, необходимые для трудоустройства на территории страны.