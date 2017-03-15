Чехия депортирует группу украинских нелегалов

Работников задержали на складе чешского продуктового интернет-магазина Rohlik, сообщила полиция Чехии, сообщает «Радио Свобода».

Представитель полиции Томаш Гулан сообщил, что это пока самое массовое задержание нелегальных работников в одной фирме.

В то же время в магазине утверждают, что закон не нарушили и чешское законодательство предусматривает право иностранцев из- за пределов Евросоюза короткое время работать и в Чехии, если иностранный работодатель направил такого работника в командировку в другую страну .

Однако, как сообщил изданию президент чешской Ассоциации агентств по трудоустройству Радован Буркович, на этот раз украинцы и другие иностранцы стали жертвами нарушения чешского законодательства со стороны компании, где они работали, по сути, нелегально.

Как пояснил Буркович, польская фирма, которая якобы послала работников в командировку в Чехию работать на продуктовом складе, не имела на это права, поскольку числится строительной.

Ранее в городе Быдгощ (Польша) местные пограничники разоблачили группировку, которая продавала поддельные документы, необходимые для трудоустройства на территории страны.