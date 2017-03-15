Монтаж летних веранд в Москве начнётся 15 марта

Сезон работы летних кафе в столице длится семь месяцев — с 1 апреля до 1 ноября. С 15 марта рестораторы начинают подготовку к лету и приступают к монтажу веранд, демонтировать которые необходимо не позднее 15 ноября.

Требования к размещению сезонных кафе прописаны в Постановлении Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания». За нарушение правил предусмотрена административная ответственность.

Ежегодно перед открытием весенне-летнего сезона Госинспекция по недвижимости и ГКУ «Московский контрольно-мониторинговый центр недвижимости» проводят рейды, разъясняют рестораторам правила и порядок размещения летних веранд. Например, земельные участки под сезонные кафе предоставляются бесплатно и не требуют дополнительного оформления, а обустройство веранд на крышах возможно только в том случае, если кафе включено в схему размещения, обеспечен прямой доступ к площадке и кровля соответствует требованиям безопасности.