Монтаж летних веранд в Москве начнётся 15 марта
Монтаж летних веранд разрешён с 15 марта, демонтировать их необходимо до 15 ноября, а
Монтаж летних веранд разрешён с 15 марта, демонтировать их необходимо до 15 ноября, а
Сезон работы летних кафе в столице длится семь месяцев — с 1 апреля до 1 ноября. С 15 марта рестораторы начинают подготовку к лету и приступают к монтажу веранд, демонтировать которые необходимо не позднее 15 ноября.
Требования к размещению сезонных кафе прописаны в Постановлении Правительства Москвы от
Ежегодно перед открытием
Для посетителей летних кафе открыта горячая линия. Телефон: