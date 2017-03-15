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14:08 (мск), источник: dostup1.ru

В ЮУрГУ создали 14 групп элитного образования

Здесь обучаются студенты, имеющие высокие баллы ЕГЭ или отличные результаты сессии.

В 2016 году в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ, Челябинск) начал работу Центр элитного образования для студентов, преуспевающих в учебе, стремящихся максимально реализовать свой интеллектуальной потенциал, — проект реализован в рамках программы повышения конкурентоспособности 5−100, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Суть проекта — дать возможность будущим специалистам, не довольствующимся стандартным пакетом знаний, получить дополнительные профессиональные навыки и погрузиться в мир науки, тем самым увеличить свои перспективы для карьерного роста уже с первого года обучения. На сегодняшний день в вузе работают 14 таких групп.

Идея создания новой структуры в ЮУрГУ реализована по типу зарубежных аналогов в Оксфорде и Кембридже. В группы элитной подготовки зачисляются студенты, имеющие высокие баллы ЕГЭ или отличные результаты сессии.

Данные о мировых научных открытиях и технических достижениях свидетельствуют о том, что секрет их успеха во многом кроется в серьезной математической базе исследований. Поэтому в группах элитного образования организована усиленная подготовка, прежде всего, по математике.

Студенты элитных групп изучают такие курсы, как «Избранные главы высшей математики», «Математическое моделирование» и «Математика на английском языке». После успешного освоения этих дисциплин студенты получат документ о прослушивании курсов. В дальнейшем у них появится возможность более глубоко изучать фундаментальные и смежные дисциплины, принимать участие в междисциплинарных научных исследованиях. Благодаря дополнительным знаниям учащиеся системы элитного образования ЮУрГУ раньше остальных студентов вовлекаются в науку и контактируют с ведущими учеными университета.

Кроме этого, уже в ближайшем будущем эти студенты смогут реализовывать свои идеи в рамках малых инновационных предприятий университета. «Это будут лучшие выпускники нашего университета, за которыми будут “гоняться” самые престижные компании», — говорит профессор, руководитель проекта элитного образования Александр Дрозин.

Напомним, летом 2016 года на бюджетные места ЮУрГУ поступили около 2,5 тыс. человек. Самый высокий средний балл в этом году принадлежит абитуриентам Института социально-гуманитарных наук — 74. Также большой проходной балл имеют представители Юридического и Архитектурно-строительного институтов.

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