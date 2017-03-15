Больного туберкулезом принудительно доставили в диспансер
46-летний житель Чернушинского района с открытой формой туберкулеза долгое время не посещал больницу, на требования участкового
46-летний житель Чернушинского района с открытой формой туберкулеза долгое время не посещал больницу, на требования участкового
Суд встал на сторону больницы, так как больной представлял угрозу для здоровья окружающих. Было принято решение отправить мужчину на принудительную госпитализацию с помощью судебных приставов.
Сотрудники ФССП нашли прикамца по месту проживания. Внешний вид гражданина и условия проживания говорили о том, что он ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.
Больной воспринял вести о госпитализации спокойно и проследовал за судебными приставами в автомобиль. Во время поездки на одной из остановок он попытался сбежать, но его поймали и доставили в краевой противотуберкулезный клинический диспансер.
По прибытии в медучреждение гражданин был обследован и определен в стационар для прохождения длительного лечения.