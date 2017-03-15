Больного туберкулезом принудительно доставили в диспансер

Суд встал на сторону больницы, так как больной представлял угрозу для здоровья окружающих. Было принято решение отправить мужчину на принудительную госпитализацию с помощью судебных приставов.

Сотрудники ФССП нашли прикамца по месту проживания. Внешний вид гражданина и условия проживания говорили о том, что он ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

Больной воспринял вести о госпитализации спокойно и проследовал за судебными приставами в автомобиль. Во время поездки на одной из остановок он попытался сбежать, но его поймали и доставили в краевой противотуберкулезный клинический диспансер.

По прибытии в медучреждение гражданин был обследован и определен в стационар для прохождения длительного лечения.