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13:07 (мск), источник: Новости Перми

Больного туберкулезом принудительно доставили в диспансер

46-летний житель Чернушинского района с открытой формой туберкулеза долгое время не посещал больницу, на требования участкового врача-фтизиатора прийти на прием он также не реагировал. В итоге медицинское учреждение обратилось в суд.

Суд встал на сторону больницы, так как больной представлял угрозу для здоровья окружающих. Было принято решение отправить мужчину на принудительную госпитализацию с помощью судебных приставов.

Сотрудники ФССП нашли прикамца по месту проживания. Внешний вид гражданина и условия проживания говорили о том, что он ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем.

Больной воспринял вести о госпитализации спокойно и проследовал за судебными приставами в автомобиль. Во время поездки на одной из остановок он попытался сбежать, но его поймали и доставили в краевой противотуберкулезный клинический диспансер.

По прибытии в медучреждение гражданин был обследован и определен в стационар для прохождения длительного лечения.

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