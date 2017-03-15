В Ростове предложили создать парковую зону вдоль улицы Орбитальной
На сервисе «Активный ростовчанин» появилась новая инициатива, в которой предлагают создать парковую зону со спортивными и детскими площадками параллельно улице Орбитальной в Ростове.
На сервисе «Активный ростовчанин» появилась новая инициатива, в которой предлагают создать парковую зону со спортивными и детскими площадками параллельно улице Орбитальной в Ростове.
«Микрорайон настолько плотно застроен, что во дворах не осталось места, на улицах одна пыль и машины, — пишет автор инициативы Олег Легкобитов. — Мамам с детьми, молодежи и просто жителям некуда выйти подышать чистым воздухом, заняться спортом и погулять».
Напомним, чтобы администрация рассмотрела инициативу, нужно, чтобы она набрала совокупно («за» и «против» вместе взятых) более 500 голосов. При этом из 500 голосов «за» должно быть 350 и более.