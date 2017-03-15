«Мистера студенчество-2017» выберут в Волгограде 24 марта

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы мероприятия, за звание «Мистера студенченчества» поборются десять молодых студентов вузов и ссузов города.

Среди претендентов на звание оказались люди творческие и спортсмены — волейболист, танцор, КВНщик и не только. Отметим, что молодым людям предстоит проявить свои творческие и интеллектуальные способности.

Узнать информацию об участниках можно здесь.

Напомним, что недавно в Волгограде прошло два конкурса красоты среди девушек. Титул «Миссис Волгоград — 2017» завоевала многодетная мама Екатерина Чикова, а главной незамужней красавицей, «Мисс Волгоград — 2017», признали 17-летнюю школьницу Виолеттту Милованову.