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14:30 (мск), источник: Actualitati.md

С завтрашнего дня в Молдове в восемь раз увеличат штрафы за нарушение ПДД

Теперь у молдавских водителей появился свой черный день в календаре — это 16 марта. Начиная с завтрашнего дня, все штрафы увеличиваются в несколько раз. Причиной этому станет повышение условной единицы с 20 леев до 50 леев.

Источник: Actualitati.md

Если до сих пор максимальный штраф, который могли получить водители составлял 3000 леев, то с 16 марта максимальный размер санкции увеличится до 25 000 леев.

Помимо этого, вступают в силу новые штрафы, среди которых — езда с затемненными лобовым стеклом или окнами передних дверей.

Новые штрафы:

  • Эксплуатация праворульных автомобилей: 450−750 леев/ 3 штрафных пункта.
  • Допуск к движению транспортных средств, состояние которых не соответствует техническим или экологическим нормам, а также незарегистрированных или не прошедших государственный технический осмотр: для физических лиц 3000−4500 леев, для юридических лиц 4500−7500 леев.
  • Эксплуатация технических средств, оборудованных специальными устройствами световой и/или звуковой сигнализацией без разрешения: 2100−3600 леев/ 5 штрафных пункта.
  • Владение, установка или эксплуатация устройств, обнаруживающих датчики измерения скорости: 600−1200 леев/ 3 штрафных пункта.
  • Эксплуатация технических средств с затемненными лобовым стеклом или окнами передних дверей: 600−1200 леев/ 3 штрафных пункта.

Минимальные и максимально допустимые лимиты штрафов:

  • Для физических лиц от 1 до 500 у.е. (максимум 25 тысяч леев).
  • Для юридических лиц от 1 до 1500 у.е. (максимум 75000 леев).
  • Для должностных лиц от 1 до 1500 у.е. (максимум 75000 леев).

Сообщается, что штраф нужно оплатить в течение 30 дней со дня его получения.

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