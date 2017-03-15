С завтрашнего дня в Молдове в восемь раз увеличат штрафы за нарушение ПДД

Если до сих пор максимальный штраф, который могли получить водители составлял 3000 леев, то с 16 марта максимальный размер санкции увеличится до 25 000 леев.

Помимо этого, вступают в силу новые штрафы, среди которых — езда с затемненными лобовым стеклом или окнами передних дверей.

Новые штрафы:

Эксплуатация праворульных автомобилей: 450−750 леев/ 3 штрафных пункта.

Допуск к движению транспортных средств, состояние которых не соответствует техническим или экологическим нормам, а также незарегистрированных или не прошедших государственный технический осмотр: для физических лиц 3000−4500 леев, для юридических лиц 4500−7500 леев.

Эксплуатация технических средств, оборудованных специальными устройствами световой и/или звуковой сигнализацией без разрешения: 2100−3600 леев/ 5 штрафных пункта.

Владение, установка или эксплуатация устройств, обнаруживающих датчики измерения скорости: 600−1200 леев/ 3 штрафных пункта.

Эксплуатация технических средств с затемненными лобовым стеклом или окнами передних дверей: 600−1200 леев/ 3 штрафных пункта.

Минимальные и максимально допустимые лимиты штрафов:

Для физических лиц от 1 до 500 у.е. (максимум 25 тысяч леев).

Для юридических лиц от 1 до 1500 у.е. (максимум 75000 леев).

Для должностных лиц от 1 до 1500 у.е. (максимум 75000 леев).

Сообщается, что штраф нужно оплатить в течение 30 дней со дня его получения.