Музей Валентина Распутина открылся в Иркутске в день юбилея писателя

В Иркутске открылся музей Валентина Распутина — домом для него стал старинный особняк на улице Свердлова, известный как «Дом с воротами».

Экспозицию поделили на две части — на главном этаже заработала выставка «Откуда есть — пошли мои книги», которая рассказывает о детстве, юности, истоках творчества писателя. Один из самых занятных экспонатов — аттестат зрелости Распутина, в котором «собрались» одни пятёрки. На цокольном «нижнем» этаже — открылась выставка портретов жителей ангарских посёлков — главных героев произведений главного сибирского классика. Там же — выставлены книги Валентина Григорьевича, изданные в разные годы.

Гостями торжественной церемонии открытия стали советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, известный художник Никас Сафронов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэр областного центра Дмитрий Бердников, митрополит Иркутский и Ангарский Вадим. Присутствовали и родные писателя: вдова Ольга Лосева и сын Сергей Распутин, которые передали в музей больше 2 тыс. ценных экспонатов, в том числе целый рабочий кабинет из иркутской квартиры Валентина Григорьевича. Он также представлен в музее.

Во время открытия Владимир Толстой сказал, что счастлив быть в этот день в Иркутске, потому что «15 марта всегда хочется быть на иркутской земле».

«Два этих года (со дня смерти писателя — прим. ред.) пролетели просто как два дня — глаза закрыли, открыли, а уже два года прошло. И всё равно не смиряется как-то ни душа, ни сердце, что Валентина Григорьевича нет среди нас, что невозможно с ним поговорить. И это ощущение для тех людей, которые имели счастье общаться с ним, не уйдёт никогда. Нам всегда будет не хватать его живого слова. Слава Богу, что сохранилось написанное им и осталось всему русскому народу, всей стране, всему человечеству — написанные Валентином Григорьевичем мудрые книги. Их просто надо читать», — сказал Толстой.

В Иркутск из Ясной поляны он привёз с собой подарок иркутянам — интервью, которое Валентин Григорьевич дал ему 20 лет назад, до 15 марта 2017 года этот текст был известен только писателям, которые собирались на литературные встречи в Ясной поляне.

Кстати, музей Распутина может стать настоящим научно-исследовательским центром изучения творчества Распутина. Надеждами на это поделился губернатор Приангарья.